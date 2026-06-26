В Сигулде разрешили финансировать участие спортсменов в турнирах с россиянами и белорусами
Несмотря на продолжающуюся войну на Украине, дума Сигулдского края большинством голосов разрешила вновь финансировать участие местных спортсменов в турнирах, где выступают представители России и Беларуси.
Самоуправление Сигулдского края в дальнейшем будет предоставлять софинансирование спортсменам края также для участия в соревнованиях, в которых выступают спортсмены из России и Беларуси. Такое решение в четверг приняли 12 депутатов коалиции думы Сигулдского края.
Против этого решения проголосовали пять депутатов Сигулдской краевой партии, еще два депутата от партии «Новое Единство» воздержались. В настоящее время обе партии находятся в оппозиции.
Председатель думы Линард Кумскис (Союз зеленых и крестьян) пояснил, что предложение отменить принятые самоуправлением в 2022 году после вторжения России в Украину решения, запрещающие выделять муниципальное софинансирование для участия в мероприятиях в сфере культуры, спорта, образования и других областях, если в них участвуют или их поддерживают Россия и Беларусь, внесено потому, что Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета больше не рекомендует ограничивать участие белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях.
В проекте решения также говорится, что Латвийский олимпийский комитет разработал рекомендации, которые не запрещают латвийским спортсменам участвовать в соревнованиях, где также выступают представители Беларуси в качестве официальных представителей своей страны с государственной символикой и/или представители России, пока в статусе нейтральных спортсменов.
При этом Кумскис заявил, что «самоуправление решительно и глубоко осуждает вторжение России в Украину», однако призвал депутатов отменить запрет на муниципальное софинансирование участия спортсменов края в соревнованиях, где выступают российские и белорусские спортсмены.
В свою очередь депутаты оппозиции указали, что в настоящее время нет никаких оснований ослаблять позицию и забывать о продолжающейся войне, а также нет причин становиться более мягкими или снисходительными.