В Сигулде разрешили финансировать участие спортсменов в турнирах с россиянами и белорусами
Фото: LETA
Председатель сигулдской думы Линард Кумскис.
В Латвии

В Сигулде разрешили финансировать участие спортсменов в турнирах с россиянами и белорусами

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Несмотря на продолжающуюся войну на Украине, дума Сигулдского края большинством голосов разрешила вновь финансировать участие местных спортсменов в турнирах, где выступают представители России и Беларуси.

Самоуправление Сигулдского края в дальнейшем будет предоставлять софинансирование спортсменам края также для участия в соревнованиях, в которых выступают спортсмены из России и Беларуси. Такое решение в четверг приняли 12 депутатов коалиции думы Сигулдского края.

Против этого решения проголосовали пять депутатов Сигулдской краевой партии, еще два депутата от партии «Новое Единство» воздержались. В настоящее время обе партии находятся в оппозиции.

Председатель думы Линард Кумскис (Союз зеленых и крестьян) пояснил, что предложение отменить принятые самоуправлением в 2022 году после вторжения России в Украину решения, запрещающие выделять муниципальное софинансирование для участия в мероприятиях в сфере культуры, спорта, образования и других областях, если в них участвуют или их поддерживают Россия и Беларусь, внесено потому, что Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета больше не рекомендует ограничивать участие белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

При этом Кумскис заявил, что «самоуправление решительно и глубоко осуждает вторжение России в Украину», однако призвал депутатов отменить запрет на муниципальное софинансирование участия спортсменов края в соревнованиях, где выступают российские и белорусские спортсмены.

В свою очередь депутаты оппозиции указали, что в настоящее время нет никаких оснований ослаблять позицию и забывать о продолжающейся войне, а также нет причин становиться более мягкими или снисходительными.

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БеларусьСигулдаРоссияЛатвийский олимпийский комитетСоюз зеленых и крестьян

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