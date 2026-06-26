В Сигулде разрешили финансировать участие спортсменов в турнирах с россиянами и белорусами

Председатель думы Линард Кумскис (Союз зеленых и крестьян) пояснил, что предложение отменить принятые самоуправлением в 2022 году после вторжения России в Украину решения, запрещающие выделять муниципальное софинансирование для участия в мероприятиях в сфере культуры, спорта, образования и других областях, если в них участвуют или их поддерживают Россия и Беларусь, внесено потому, что Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета больше не рекомендует ограничивать участие белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях.