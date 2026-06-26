В Латвии за несколько дней утонул уже второй несовершеннолетний

В выходные в Валмиере в Гауе был найден мальчик 2011 года рождения. Также в Смилтенском крае, в Грундзальской волости, у одного из мест отдыха в пруду был найден молодой человек 2007 года рождения, который, катаясь на SUP-доске, упал в воду.