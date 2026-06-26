В Латвии за несколько дней утонул уже второй несовершеннолетний
В Латвии за последние дни утонул уже второй несовершеннолетний: в четверг в карьере в Гробиньской волости погиб 16-летний подросток. С начала купального сезона из водоемов страны уже подняты тела 16 погибших, и спасатели снова призывают не переоценивать свои силы у воды.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в четверг незадолго до 14.00 поступила информация о том, что в карьере тонет человек.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, человека уже не было видно над водой. Спасатели сразу начали обследовать водоем с помощью спасательной доски, а сверху осмотрели территорию с дрона. Для подводных поисков на место прибыли водолазы, которые нашли погибшего и доставили его на берег.
В этом году с начала купального сезона, с 15 мая, из водоемов уже подняты тела 16 погибших. Половина из них была найдена во время прошедших праздничных выходных.
В выходные в Валмиере в Гауе был найден мальчик 2011 года рождения. Также в Смилтенском крае, в Грундзальской волости, у одного из мест отдыха в пруду был найден молодой человек 2007 года рождения, который, катаясь на SUP-доске, упал в воду.
На фоне сохраняющейся жары служба напоминает, что необдуманное и reckless поведение, например попытки переплыть водоем, может привести к трагическим последствиям — тяжелым травмам или утоплению.
Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми рядом с водой.