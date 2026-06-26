В Риге на несколько месяцев закроют крупную Maxima: перед этим обещают большие скидки

«Этот магазин уже почти 20 лет является популярным местом покупок не только для жителей окрестностей, но и для жителей Рижского региона. После реконструкции он станет не только удобнее для сотрудников и клиентов, но и более энергоэффективным, будет улучшена его инфраструктура, а сам магазин будет адаптирован к единому концепту Maxima», — рассказывает директор по торговле Maxima Latvija Арта Эвелина Тимермане.