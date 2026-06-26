В Риге на несколько месяцев закроют крупную Maxima: перед этим обещают большие скидки
С 5 июля магазин Maxima XXX на ул. К. Улманя гатве, 88A в Риге закроют на несколько месяцев из-за масштабной реконструкции. Перед закрытием покупателям обещают большие скидки: до 40% на разные категории товаров и до 50% на свежие продукты в последний день работы.
Магазин Maxima XXX на ул. К. Улманя гатве, 88A в Риге с 5 июля будет закрыт на несколько месяцев для проведения масштабной реконструкции. Планируется, что в новом концепте магазин откроет двери для клиентов во второй половине года. До закрытия покупателям будут доступны специальные цены на продовольственные и непродовольственные товары.
«Этот магазин уже почти 20 лет является популярным местом покупок не только для жителей окрестностей, но и для жителей Рижского региона. После реконструкции он станет не только удобнее для сотрудников и клиентов, но и более энергоэффективным, будет улучшена его инфраструктура, а сам магазин будет адаптирован к единому концепту Maxima», — рассказывает директор по торговле Maxima Latvija Арта Эвелина Тимермане.
На промышленные товары уже действует распродажная скидка 40%, причем она будет суммироваться с уже действующими предложениями.
С 30 июня скидка 40% будет действовать на сладости, косметику, бытовую химию и товары гигиены.
В последний день работы магазина, 4 июля, на свежие продукты, например молочные продукты, мясо и мясные изделия, фрукты, овощи, яйца и замороженные продукты, будет действовать снижение цены на 50%.