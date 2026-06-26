Компания, обслуживающая дороги Латвии, привлекла миллионы через продажу акций
Компания LAU Infra grupa, которая занимается содержанием и строительством дорог, привлекла 6,19 млн евро во время первичного размещения акций на бирже. Раньше это предприятие называлось Latvijas autoceļu uzturētājs.
Проще говоря, часть акций компании впервые предложили купить инвесторам. Всего инвесторы в странах Балтии приобрели почти 3,95 млн акций.
В размещении участвовал 1981 инвестор. Почти все они — частные лица, но среди покупателей были и крупные институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды под управлением INVL, SEB, Swedbank и Luminor.
Чуть больше половины проданных акций получили крупные инвесторы, а остальную часть — частные инвесторы. Среди частных покупателей большинство были из Латвии, также акции покупали жители Эстонии и Литвы.
После выхода компании на биржу государство сохранит контроль над LAU Infra grupa. У Латвийского государства останется 89% акций и голосов. В Министерстве сообщения подчеркивают, что это важно, поскольку компания занимается стратегически значимой инфраструктурой.
Расчеты с инвесторами запланированы на 30 июня, а торги акциями LAU Infra grupa на бирже Nasdaq Riga должны начаться 3 июля.
Компания заявляет, что в ближайшие два года, исходя из нынешних финансовых прогнозов, планирует выплачивать инвесторам дивиденды. Ожидаемая средняя дивидендная доходность может составить около 7% в год.
В LAU Infra grupa особо отмечают участие крупных пенсионных фондов Балтии. По мнению компании, это показывает, что профессиональные инвесторы верят в ее бизнес-модель и перспективы развития.
Председатель правления LAU Infra grupa Вилнис Витковскис заявил, что компания довольна доверием инвесторов. По его словам, первое IPO государственного предприятия в Латвии стало важным событием не только для самой компании, но и для всего латвийского рынка капитала.
Госсекретарь Министерства сообщения Андулс Жидковс также отметил, что впервые акции государственного предприятия стали доступны широкому кругу инвесторов. При этом государство сохраняет контрольный пакет и продолжит контролировать работу стратегически важной компании.
IPO LAU Infra grupa началось 10 июня и продолжалось до 19 июня. Цена одной акции составляла 1,57 евро. Всего компания предлагала инвесторам до 6,4 млн акций.
В первом квартале этого года оборот LAU Infra grupa составил 17,316 млн евро, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании заметно снизилась — до 94 567 евро.
В прошлом году оборот компании составил 97,114 млн евро, что на 2,5% больше, чем в 2024 году. Прибыль выросла на 6,5% — до 7,392 млн евро.
LAU Infra grupa обслуживает более 20 000 километров государственных дорог. Компания также занимается строительными проектами и развитием инфраструктуры, важной для безопасности и мобильности страны.