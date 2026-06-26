В столкновении поездов в Англии пострадал Марек из Латвии
В трагическом столкновении двух поездов в английском городе Бедфорд, в котором погиб один человек и более 100 получили ранения, серьезно ...
"Я родился в рубашке!" В трагическом столкновении поездов в Великобритании серьезно пострадал и гражданин Латвии
В трагическом столкновении двух поездов в английском городе Бедфорд, в котором погиб один человек и более 100 получили ранения, серьезно пострадал и гражданин Латвии Марек Грабовскис. Мужчина рассказал Jauns.lv, что уверен: в тот день его оберегала какая-то высшая сила.
19 июня Великобританию потрясла одна из самых тяжелых железнодорожных катастроф последних лет, когда пассажирский поезд врезался в заднюю часть другого поезда. В трагическом происшествии погиб 60-летний машинист поезда Шон Бертон, а ранения получили более 100 человек, девять из которых находились в критическом состоянии.
«Тяжелее всего пострадали те, кто находился в первом вагоне. Удар был настолько сильным, что вырвал из пола кресла, которые были к нему прикручены. У многих из этих людей были сломаны руки или ноги, многие также останутся инвалидами на всю жизнь. И я мог быть одним из них», — говорит Марек, выражая уверенность, что от еще большей беды его уберегла какая-то высшая сила.
Мужчина объясняет, что ждал поезд на станции Бедфорд в пятницу, когда завершился его рабочий день. «Родные в это время уехали в Латвию, чтобы праздновать Янов день. Я один остался в Англии, потому что я руководитель работ и поэтому не мог взять выходной. После работы я дождался поезда, чтобы поехать домой, и сначала зашел в первый вагон. Увидел, что там находится очень много людей, поэтому в последний момент решил пойти в четвертый, последний вагон, который был более пустым», — рассказывает Марек о трагических событиях.
«Я и сейчас думаю, чем бы все закончилось, если бы я остался в первом вагоне... Мне кажется, что я родился в рубашке. А друзья мне говорят, что, может быть, у кого-то там, на небесах, в отношении меня есть более высокие планы», — говорит Марек.
«Когда я очнулся, казалось, что я в фильме ужасов!»
Латвиец говорит, что столкновение произошло примерно через 10 минут после отправления со станции. «Все находились на своих местах, что-то смотрели в телефоне, и потом внезапно все изменилось за сотые доли секунды. То, что произошло, даже трудно объяснить словами... Поезд мчался примерно со скоростью 120 километров в час, и когда произошло столкновение, было такое ощущение, будто мы врезались в стену».
«Я полетел по воздуху... ударился о стол и в какой-то момент потерял сознание», — рассказывает Марек, отмечая, что в момент, когда он очнулся, увиденное напоминало фильм ужасов. «Когда я очнулся, все было в хаосе. Люди были в крови, вокруг царила паника...»
«Помню и то, каким героическим был билетный контролер. У него были сильные боли, но, несмотря на них, он смог открыть двери, выбраться из вагона наружу и по рации дать распоряжение, чтобы на этом маршруте были закрыты все линии. Не дай бог, если бы еще какой-нибудь третий поезд врезался в место аварии!» — делится размышлениями Марек. «И хотя этому мужчине было больно, позже он подошел ко мне и другим пассажирам, чтобы убедиться, все ли с нами в порядке».
«У врачей были опасения, что у меня началось внутреннее кровотечение»
Спасательные работы, по его словам, проходили оперативно. Уже через 15 минут после случившегося в воздухе раздался гул вертолетов, а на место происшествия прибыли несколько десятков спасателей и машин оперативных служб. Однако путь до поезда для них был затруднен, потому что столкновение произошло в поле, где рядом не было автодорог. «Первые врачи запрыгнули в поезда, подключили мне к рукам разные провода, а также ввели обезболивающие средства, и потом меня вынесли из поезда. В тот момент я мог хоть как-то передвигаться собственными силами. Критически раненых людей немедленно транспортировали в больницы на вертолетах. Пока медики помогали другим пострадавшим, я два часа сидел в стороне. Однако в какой-то момент, когда я больше не мог терпеть боль, я подошел к спасателям и так им и сказал. Тогда они подняли мою рубашку и поняли, что у меня, возможно, началось внутреннее кровотечение», — рассказывает Марек.
Он говорит, что после этого на машине неотложной медицинской помощи его доставили в больницу, где ему сказали, что, возможно, понадобится операция. «Я всю ночь провел в больнице, мне сделали все необходимые обследования, после которых выяснилось, что органы все-таки не пострадали. И потом через какое-то время меня отпустили домой, сказав, чтобы я немедленно сообщил, если мое состояние ухудшится».
Марек говорит, что у него до сих пор все тело ощущается как разбитое: кожа красного цвета, а на животе образовались огромные пятна кровоизлияний. «Сейчас у меня очень сильные боли, и каждое движение дается с трудом», — рассказывает мужчина, отмечая, что в ближайшее время планирует снова отправиться в больницу на повторные обследования.
«Каждые 5 минут у меня в голове всплывают картины произошедшего»
После дня аварии Марек дал интервью нескольким медиа, в том числе BBC, а также дал показания британским следователям. «Английские поезда считаются одними из самых безопасных в мире, поэтому все хотят понять, как вообще могло произойти что-то подобное», — говорит мужчина.
В то время как отдельные люди сообщали, что перед ударом поезд якобы пытался тормозить, Марек говорит, что и он, и несколько других пострадавших подтвердили СМИ, что ничего подобного не чувствовали. «Поезд ни на мгновение не тормозил — как ехал, так и врезался в другой поезд, прямо как в стену. К сожалению, у машиниста уже ничего нельзя спросить, потому что он погиб в аварии...»
Говоря о том, как он сейчас себя чувствует, Марек говорит, что испытывает не только чрезвычайно сильную физическую боль, но и не может выбросить произошедшее из головы.
«Каждые пять минут у меня в голове всплывают картины произошедшего. Я не могу это забыть. Именно момент удара... Он все время просверливает мой разум. Как я сидел... и потом внезапно все начало лететь по воздуху», — говорит Марек.
Он признает, что это переживание останется с ним на всю оставшуюся жизнь, а 19 июня Марек теперь считает своим вторым днем рождения.