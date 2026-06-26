"Я родился в рубашке!" В трагическом столкновении поездов в Великобритании серьезно пострадал и гражданин Латвии

Спасательные работы, по его словам, проходили оперативно. Уже через 15 минут после случившегося в воздухе раздался гул вертолетов, а на место происшествия прибыли несколько десятков спасателей и машин оперативных служб. Однако путь до поезда для них был затруднен, потому что столкновение произошло в поле, где рядом не было автодорог. «Первые врачи запрыгнули в поезда, подключили мне к рукам разные провода, а также ввели обезболивающие средства, и потом меня вынесли из поезда. В тот момент я мог хоть как-то передвигаться собственными силами. Критически раненых людей немедленно транспортировали в больницы на вертолетах. Пока медики помогали другим пострадавшим, я два часа сидел в стороне. Однако в какой-то момент, когда я больше не мог терпеть боль, я подошел к спасателям и так им и сказал. Тогда они подняли мою рубашку и поняли, что у меня, возможно, началось внутреннее кровотечение», — рассказывает Марек.