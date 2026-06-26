Водителей предупреждают: из-за жары асфальт на дорогах может "потечь"
Метеорологи прогнозируют, что в выходные местами в Латвии температура воздуха может превысить +30 °C. В такую погоду асфальтовое покрытие дорог сильно нагревается, и на участках, где оно старое и находится в плохом техническом состоянии, а также в местах ремонта ям могут образовываться выпотевания битума.
Такие участки могут быть скользкими. Чтобы снизить скользкость, их посыпают песком. Особое внимание состоянию дороги и таким местам следует уделять мотоциклистам: им может мешать не только сам битум, но и песок. О подобных участках просят сообщать по круглосуточной бесплатной информационной линии Latvijas Valsts ceļi — 80005555, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать опасные места.
В сети государственных дорог продолжается и строительный сезон: ограничения движения сохраняются на 65 участках государственных автодорог. Все актуальные ограничения, связанные с дорожными ремонтами, опубликованы на карте на сайте — lvceli.lv/#kartes.
Крупнейшие ограничения движения на государственных главных автодорогах:
На Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале — два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда ремонтного участка — 40 минут;
- от Калнишки до Любасте — ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда — 25 минут;
- на развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке до Свенте — два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда — 30 минут;
- на автодороге Екабпилс — Резекне — Лудза — граница России (Терехова) (A12), возле Лудзы, действует ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время проезда — около 20 минут.
Крупнейшие ограничения движения на государственных региональных автодорогах:
- Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30), от Вецпиебалги до Мадоны. Два ремонтных участка: один участок со светофором, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время проезда — около 25 минут;
- автодорога Гулбене — Балви — Виляка — граница России (Виентули) (P35), от Литене до Балви — шесть участков со светофорами. Ограничение скорости 50 км/ч, предполагаемое время проезда — 45 минут;
- автодорога Бауска — Айзкраукле (P87), от Озолайне до Барбеле — четыре участка со светофорами, ограничение скорости 30-60 км/ч. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, организован местный объезд. Предполагаемое время проезда — 40 минут;
- автодорога Илмая — Приекуле — граница Литвы (Плудони) (P114), от Приекуле до границы Литвы — четыре участка со светофорами. Ограничение скорости 50 км/ч. Предполагаемое время проезда ремонтного участка — 35 минут;
- автодорога Тукумс — Кестерциемс — Мерсрагс — Колка (P131), от Тукумса до Кестерциемса. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда ремонтного участка — около 22 минут;
- автодорога Тинужи — Кокнесе (P80), от перекрестка Крапе до Кокнесе — один участок со светофором, время проезда — около 30 минут;
- автодорога Тинужи — Кокнесе (P80), от карьера Кранциемс до парка Avārijas brigādes parks. Один участок со светофором, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время проезда — около 45 минут.