Водителей предупреждают: из-за жары асфальт на дорогах может "потечь"

Такие участки могут быть скользкими. Чтобы снизить скользкость, их посыпают песком. Особое внимание состоянию дороги и таким местам следует уделять мотоциклистам: им может мешать не только сам битум, но и песок. О подобных участках просят сообщать по круглосуточной бесплатной информационной линии Latvijas Valsts ceļi — 80005555, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать опасные места.