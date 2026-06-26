Круизный лайнер Mein Schiff Relax в Риге
22 мая в Рижский порт впервые зашел гигантский круизный лайнер Mein Schiff Relax немецкой компании TUI Cruises. Судно длиной 333 ...
До вечера пробудет у причала: сегодня Рига принимает крупнейший круизный лайнер за всю историю порта
В Рижский порт сегодня во второй раз зашел Mein Schiff Relax — крупнейший круизный лайнер, который когда-либо обслуживался в столичной гавани. Судно длиной 333 метра пробудет в Риге до вечера.
В течение сезона Mein Schiff Relax зайдет в Ригу четыре раза. Otkrito.lv уже писал, что впервые этот лайнер посетил латвийскую столицу 22 мая этого года.
Судно Mein Schiff Relax имеет длину 333 метра и ширину 42 метра. На лайнере 19 палуб.
В Рижском свободном порту ранее отмечали, что это крупнейший круизный лайнер, заявленный на нынешний сезон, а также самое большое круизное судно, которое до сих пор обслуживалось в Рижском порту.
В этом году в Рижском порту заявлен 101 визит круизных судов — на 21% больше, чем в 2025 году. Ожидается, что всего на круизных лайнерах в Ригу прибудут около 135 000 туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.