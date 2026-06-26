Пятница в Латвии будет солнечной и сухой.
В Латвии
Сегодня 08:27
До +27 градусов: в пятницу Латвию ждет теплая и солнечная погода
В пятницу Латвию ждет спокойный летний день без дождя: почти по всей стране будет солнечно, воздух прогреется до +22…+27 градусов, а в Риге — до +24.
В пятницу на большей части территории страны будет мало облаков, погода ожидается солнечной. Лишь на востоке небо будет частично облачным. Сохранится слабый ветер, осадков не ожидается.
Столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов, однако местами на побережье залива будет на градус прохладнее.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Ветер продолжит дуть слабо, температура воздуха повысится до +22…+24 градусов.