"Дедушка сгорел": в Резекне жильцы рассказали о страшной ночи в многоквартирном доме
В Резекне ночной пожар в многоквартирном доме закончился трагедией: жильцы успели выбежать на улицу, пожарные спасли нескольких человек, но 92-летний мужчина, который не мог ходить, погиб в горящей квартире.
Пламя и густой дым охватили многоквартирный дом в Резекне, на улице Эглю. Как только жители поняли, что здание горит, они попытались спасти свои и чужие жизни, однако одному из жильцов помочь уже было невозможно, сообщает «Degpunktā».
Евгения, жительница дома: «Мне позвонили в дверь. Не просто звонили, а стучали в дверь. Я сказала внуку, разбудила его и говорю: Валик, может, какие-то бандиты. Он встал, сказал, что посмотрел в дверной глазок, там ходили люди. Потом уже ничего не было видно. И начали выбивать двери. Ну, тогда нас всех выгнали из квартир, открыли окна. Мы были на улице, там спрашивали, кто вызвал помощь. Парень со второго этажа, который живет над ним, сказал, что проснулся около двух ночи, чтобы покурить, и там очень пахло дымом. Ну, он начал смотреть, что происходит. Увидел, что там горит, дым, и начал всем стучать в двери. Вот так стучал в двери, и мы были на улице до половины пятого».
Поскольку возгорание произошло в квартире на первом этаже, лестничная клетка быстро заполнилась дымом. Следы копоти остались и на стенах, и на ступенях. Пострадали также находившиеся здесь растения.
Эдгарс Ежковс, и. о. командира Резекненской части Латгальского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы:
«Площадь горения составила 20 квадратных метров. С помощью спасательных масок пожарные спасли из здания трех человек, один из них пострадал и был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Два человека до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы эвакуировались самостоятельно, а в горящей квартире был найден один погибший человек».
Увидев у дома машину Службы неотложной медицинской помощи, окружающие подумали, что жильцу горящей квартиры окажут помощь, однако они ошиблись.
Евгения, жительница дома:
«Мы думали, что дедушку увезут, а дедушка сгорел. Полностью сгорел. Старый? Старый, 92 года. Но он не ходил. Сын к нему приезжал каждый день. И в тот день сын был здесь. Ну, может, он не потушил сигарету или что-то другое».
Пожилой мужчина часто курил, поэтому появилась версия, что именно это могло стать причиной пожара. Возгорание заметили сравнительно поздно, поэтому более конкретные выводы о причинах позже сделает полиция. Тем временем сразу после случившегося Евгения получила дымовой детектор, который мог бы предупредить о задымлении. «Мы стараемся даже во время спасательных работ дарить дымовые детекторы, если видим, что в квартире их нет. Если там живет пожилой человек, мы также стараемся установить этот детектор и помочь им», - сказал Эдгарс Ежковс.