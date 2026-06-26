"Дедушка сгорел": в Резекне жильцы рассказали о страшной ночи в многоквартирном доме

Евгения, жительница дома: «Мне позвонили в дверь. Не просто звонили, а стучали в дверь. Я сказала внуку, разбудила его и говорю: Валик, может, какие-то бандиты. Он встал, сказал, что посмотрел в дверной глазок, там ходили люди. Потом уже ничего не было видно. И начали выбивать двери. Ну, тогда нас всех выгнали из квартир, открыли окна. Мы были на улице, там спрашивали, кто вызвал помощь. Парень со второго этажа, который живет над ним, сказал, что проснулся около двух ночи, чтобы покурить, и там очень пахло дымом. Ну, он начал смотреть, что происходит. Увидел, что там горит, дым, и начал всем стучать в двери. Вот так стучал в двери, и мы были на улице до половины пятого».