Работодатели против, сотрудники за: сохранится ли перенос рабочих дней в Латвии
Любимые многими "длинные выходные" могут уйти в прошлое: правительство задумалось о том, чтобы полностью отказаться от переноса рабочих дней, несмотря на то что большинство бюджетных учреждений выступают за сохранение этой практики.
Давно устоявшаяся в Латвии практика переноса рабочего дня между несколькими выходными на субботу до или после праздника может быть изменена, по крайней мере частично, если не полностью, сообщает Diena.
На прошлой неделе правительство отложило решение о переносе двух рабочих дней в 2027 году, что было необычным шагом, учитывая, что в следующем году между праздниками выпадает три таких рабочих дня. Проект, представленный Кабинету министров, предусматривает перенос рабочего дня 25 июня 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 24 июня - и субботой, 26 июня, на субботу, 19 июня, а также перенос рабочего дня 19 ноября 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 18 ноября - и субботой, 20 ноября, на субботу, 13 ноября. Эти условия будут применяться к учреждениям, финансируемым из государственного бюджета, и их сотрудникам, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. В пункте 2 проекта постановления рекомендуется всем самоуправлениям, предприятиям и организациям при определении рабочего и выходного времени соблюдать соответствующий перенос. При этом в примечании указано, что в 2027 году между государственным праздником и выходным днем будут три рабочих дня, - помимо двух упомянутых, это и понедельник, 3 мая (приходится между воскресеньем, 2 мая, и государственным праздником - вторником, 4 мая).
Чтобы выяснить, целесообразно ли переносить рабочие дни, Министерство благосостояния в апреле организовало на сайте Visidati.lv опрос целевых групп - бюджетных учреждений. Подавляющее большинство поддерживает перенос рабочих дней в 2027 году, однако, если проанализировать мотивацию переноса рабочих дней, результаты не однозначны. Главным аргументом в пользу переноса рабочих дней является возможность использования более длительных выходных без потери дней ежегодного отпуска, в то время как соображения организации работы или удобства имеют второстепенное значение.
Латвийская конфедерация работодателей не возражает против переноса конкретных рабочих дней в 2027 году, но выступает против сохранения такой практики в трудовом законодательстве в целом. По мнению конфедерации, организация рабочего времени является прямой ответственностью работодателя и руководителя учреждения, и ее следует осуществлять с учетом специфики конкретного сектора, учреждения или деятельности компании, а также необходимости обеспечения непрерывной и эффективной работы. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что в будущем можно рассмотреть возможность полного отказа от переноса рабочих дней.