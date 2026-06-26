Работодатели против, сотрудники за: сохранится ли перенос рабочих дней в Латвии

На прошлой неделе правительство отложило решение о переносе двух рабочих дней в 2027 году, что было необычным шагом, учитывая, что в следующем году между праздниками выпадает три таких рабочих дня. Проект, представленный Кабинету министров, предусматривает перенос рабочего дня 25 июня 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 24 июня - и субботой, 26 июня, на субботу, 19 июня, а также перенос рабочего дня 19 ноября 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 18 ноября - и субботой, 20 ноября, на субботу, 13 ноября. Эти условия будут применяться к учреждениям, финансируемым из государственного бюджета, и их сотрудникам, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. В пункте 2 проекта постановления рекомендуется всем самоуправлениям, предприятиям и организациям при определении рабочего и выходного времени соблюдать соответствующий перенос. При этом в примечании указано, что в 2027 году между государственным праздником и выходным днем будут три рабочих дня, - помимо двух упомянутых, это и понедельник, 3 мая (приходится между воскресеньем, 2 мая, и государственным праздником - вторником, 4 мая).