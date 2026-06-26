Выбросил мусор в лесу и попался: эксперт рассказал, как находят нарушителей

По словам Кениньша, одним из инструментов выявления нарушителей являются камеры видеонаблюдения, которые устанавливаются в том числе и в лесных массивах. «Также в лесах устанавливаются камеры. По записям этих камер можно установить нарушителей. Конечно, камеры есть не везде, но бывают случаи, когда именно таким образом удается найти тех, кто выбрасывает мусор в лесу», — пояснил он.