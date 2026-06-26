Выбросил мусор в лесу и попался: эксперт рассказал, как находят нарушителей
Многие в Латвии уверены, что выброшенный в лесу мусор останется без последствий. Однако инспекторы все рано находят нарушителей. Как им это удается? Об этом в эфире TV24 рассказал генеральный директор Государственной службы окружающей среды Андрис Кениньш.
Отвечая на вопрос ведущей о том, действительно ли можно найти человека, выбросившего мусор в лесу, руководитель службы дал однозначный ответ: «Да, можно».
По словам Кениньша, одним из инструментов выявления нарушителей являются камеры видеонаблюдения, которые устанавливаются в том числе и в лесных массивах. «Также в лесах устанавливаются камеры. По записям этих камер можно установить нарушителей. Конечно, камеры есть не везде, но бывают случаи, когда именно таким образом удается найти тех, кто выбрасывает мусор в лесу», — пояснил он.
Однако видеонаблюдение — далеко не единственный способ выйти на след виновных. Как отметил глава службы, иногда доказательства обнаруживаются прямо среди выброшенных отходов.
«Иногда человека можно установить по тому, что именно было выброшено. Порой среди отходов находятся доказательства, по которым можно идентифицировать конкретное лицо», — рассказал Кениньш.
По его словам, если такие находки удается сопоставить с другими данными, они могут стать полноценным доказательством вины нарушителя. «Если затем появляется возможность связать эти доказательства между собой, то это также является способом доказать, кто именно совершил нарушение», — подчеркнул руководитель Государственной службы окружающей среды.