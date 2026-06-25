3-летнего ребенка из разбитой машины помог достать прохожий: тяжелое ДТП под Салдусом
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в Яунауцской волости Салдусского края. 44-летняя женщина, ехавшая по гравийной дороге в направлении Салдуса, врезалась в одно из деревьев, растущих у обочины. Вместе с ней в машине находился трехлетний ребенок.
Вытащить ребенка из автомобиля помог проезжавший мимо человек. Водительница после столкновения оказалась зажата в транспортном средстве, и ей пришлось ждать прибытия спасателей, сообщает «Degpunktā».
«В результате аварии пострадали сама водитель транспортного средства и пассажир, которые с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, выясняются точные причины аварии».
Оба участника происшествия получили телесные повреждения средней тяжести. Возможно, ребенок в автомобиле не был должным образом пристегнут, из-за чего получил различные травмы в области головы.
Эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отметил: «В этом случае мы можем говорить и о внимании на дороге. Очень, очень важно концентрироваться на управлении автомобилем, не отвлекаться ни на ребенка, ни на регулировку радио, ни на поиск чего-либо в мобильном телефоне. Как только у нас возникает необходимость отвлечься от управления автомобилем, нужно остановиться, съехать на обочину, на боковую дорогу, на автобусную остановку — куда угодно, но не продолжать вести автомобиль, не глядя на дорогу».