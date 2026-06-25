3-летнего ребенка из разбитой машины помог достать прохожий: тяжелое ДТП под Салдусом

Эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отметил: «В этом случае мы можем говорить и о внимании на дороге. Очень, очень важно концентрироваться на управлении автомобилем, не отвлекаться ни на ребенка, ни на регулировку радио, ни на поиск чего-либо в мобильном телефоне. Как только у нас возникает необходимость отвлечься от управления автомобилем, нужно остановиться, съехать на обочину, на боковую дорогу, на автобусную остановку — куда угодно, но не продолжать вести автомобиль, не глядя на дорогу».