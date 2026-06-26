На восточной границе разместят системы ПВО, создадут новые укрепления и противотанковые рвы

"В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт", - отметил Мелнис.