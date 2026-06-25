Горячие выходные: температура в Латвии взлетит выше +30
На выходных в Латвии ожидается сильная жара, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг сохранится переменная облачность. В вечерние часы облака местами принесут кратковременный дождь в восточные районы. Ночью воздух остынет до +10...+14 градусов, а на побережье будет немного теплее. Днем температура воздуха составит +21...+26 градусов.
В пятницу станет еще теплее. Солнце будет чередоваться с облаками, однако днем в западных и центральных районах страны облачность уменьшится. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, а в центральных и восточных районах возможны также грозы и сильные ливни.
Ночью воздух остынет до +13...+18 градусов, а днем на большей части территории потеплеет до +20...+25 градусов. Местами в Курземе температура воздуха достигнет +28 градусов.
На выходных территории Латвии достигнут горячие воздушные массы из Западной Европы: столбики термометров во многих местах превысят отметку +30 градусов.
Почти всю следующую неделю погоду на территории страны будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.
В конце месяца после жарких дней во многих местах прогнозируется гроза с обильными осадками. Сильная жара отступит в начале июля, однако температура сохранится по-летнему теплой.