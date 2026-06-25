После кибератаки на Latvijas valsts meži премьер потребовал проверить безопасность госструктур

Он также потребовал объяснить, как проходил процесс выявления инцидента и был ли своевременно проинформирован министр земледелия Улдис Аугулис. По словам Кулбергса, его главным приоритетом сейчас является выяснение всех обстоятельств произошедшего и максимальное предотвращение возможных рисков для других государственных учреждений. Он пообещал проинформировать общественность о выводах, как только получит детальную информацию.