После кибератаки на Latvijas valsts meži премьер потребовал проверить безопасность госструктур
После масштабного киберинцидента в Latvijas valsts meži премьер-министр потребовал срочно проверить уровень защиты всех государственных информационных систем.
Премьер-министр Андрис Кулбергс после киберинцидента в Latvijas valsts meži (LVM) потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных, какие стандарты защиты применяются и насколько учреждения готовы к подобным инцидентам.
Кулберг сообщил, что в ответ на кибератаку на IT-инфраструктуру LVM сегодня утром по его поручению министр обороны Райвис Мелнис созвал межведомственное совещание. В нем приняли участие представители LVM, Министерства обороны, Министерства умного управления и регионального развития, Министерства земледелия, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства сообщения, Бюро премьер-министра, учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv и Центра кризисного управления.
Он отметил, что расследование «технического инцидента» продолжается.
«Однако одновременно у меня возникли серьезные вопросы относительно готовности системы кибербезопасности в государственном масштабе», — признал Кулберг.
Премьер также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила «Требования к размещению информационных систем и безопасности центров обработки данных». По словам Кулберга, эти правила установят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критически важной IT-инфраструктуры.
Согласно Национальному закону о кибербезопасности, вступившему в силу в 2024 году, эта работа должна была быть завершена уже давно.
«Это не было сделано, и в контексте сегодняшних событий такое отношение, безусловно, является безответственным по отношению к государственной безопасности», — считает премьер-министр.
Он также потребовал объяснить, как проходил процесс выявления инцидента и был ли своевременно проинформирован министр земледелия Улдис Аугулис. По словам Кулбергса, его главным приоритетом сейчас является выяснение всех обстоятельств произошедшего и максимальное предотвращение возможных рисков для других государственных учреждений. Он пообещал проинформировать общественность о выводах, как только получит детальную информацию.
«Эта ситуация еще раз подтверждает, что для правительства нет более важного приоритета, чем безопасность нашего государства», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее сообщалось, что в выходные был зафиксирован киберинцидент в информационно-технологической инфраструктуре LVM. С момента обнаружения инцидента по соображениям безопасности были отключены и остаются недоступными внешние информационные системы компании — система LVM GEO, картографические сервисы, а также охотничье приложение Mednis. Кроме того, отключен ряд внутренних систем LVM, обеспечивающих обмен информацией с поставщиками услуг и клиентами предприятия.