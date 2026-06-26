Заканчивается эксперимент по запуску автобусов между приграничными районами Латвии и Эстонии. Какой результат?
С 1 июля изменится расписание части трансграничных автобусных маршрутов между Эстонией и Латвией. После завершения пилотного этапа проекта ROCC автобусы через Салацгриву будут ходить реже, тогда как маршрут Валга – Валка продолжит работу без изменений. Но только до осени.
С 1 июля вступят в силу изменения в работе трансграничных автобусных маршрутов между Эстонией и Латвией, которые до сих пор следовали через Салацгриву. Остальные рейсы будут выполняться по действующему расписанию.
Изменения связаны с завершением 1 июля 2026 года пилотного этапа проекта программы Interreg Эстония – Латвия «Трансграничное сообщение общественного транспорта между Эстонией и Латвией» (ROCC). При этом реализация самого проекта продолжится до середины ноября текущего года.
Ведущий партнер проекта — Центр общественного транспорта Пярнуского уезда — обеспечил частичное финансирование, которое позволит сохранить работу маршрута Икла – Айнажи – Салацгрива до конца этого года, хотя и в сокращенном объеме. В свою очередь, на маршруте Валга – Валка в летние месяцы изменений не планируется — автобусы продолжат курсировать по прежнему расписанию. Работу этого маршрута как минимум до осени намерено обеспечивать самоуправление Валги. О возможных изменениях после окончания летнего сезона общественность будет проинформирована дополнительно.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием на сайтах 1188.lv и peatus.ee и учитывать изменения при планировании поездок. Жители Салацгривы, направляющиеся в Пярну, смогут воспользоваться местным общественным транспортом или личным автомобилем, чтобы добраться до Айнажи, а затем пересесть на трансграничный автобус до Пярну.
С 1 июля в расписании рейсов, ранее проходивших через Салацгриву, произойдут следующие изменения:
- автобус, отправляющийся из Пярну в 8:00, больше не будет следовать до Салацгривы. Из Айнажи он направится к пограничному пункту Икла с остановкой «улица Бривибас»;
- автобус, отправляющийся от пограничного пункта Икла в 10:40, будет следовать до Айнажи (остановка «улица Бривибас»), после чего продолжит движение в Пярну;
- автобус, отправляющийся из Пярну в 17:35, теперь будет курсировать только до Айнажи;
- автобус по маршруту Айнажи – Треймане будет отправляться в 18:50, что на 39 минут раньше, чем сейчас.
Как отмечает руководитель проекта Лелде Абеле, главным выводом по итогам пилотного проекта стало то, что созданные в рамках ROCC трансграничные автобусные маршруты Валга – Валка и Икла – Айнажи – Салацгрива наглядно доказали свою востребованность и потенциал для долгосрочного развития.
«Проект подтвердил, что трансграничный общественный транспорт — это не только возможность передвижения. Он существенно улучшает доступ жителей к рабочим местам, образовательным и медицинским услугам, а также к другим важным повседневным сервисам, одновременно укрепляя социально-экономическое сотрудничество приграничных регионов двух стран и способствуя их развитию», — подчеркнула она.
За первые десять месяцев работы маршрутом Валга – Валка воспользовались более 8400 пассажиров, а маршрутом Икла – Айнажи – Салацгрива — более 9700 человек. Однако в долгосрочной перспективе устойчивое существование обоих маршрутов будет возможно только при совместном участии Эстонии и Латвии и достижении соглашения о постоянной модели финансирования.
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