Заканчивается эксперимент по запуску автобусов между приграничными районами Латвии и Эстонии. Какой результат?

Ведущий партнер проекта — Центр общественного транспорта Пярнуского уезда — обеспечил частичное финансирование, которое позволит сохранить работу маршрута Икла – Айнажи – Салацгрива до конца этого года, хотя и в сокращенном объеме. В свою очередь, на маршруте Валга – Валка в летние месяцы изменений не планируется — автобусы продолжат курсировать по прежнему расписанию. Работу этого маршрута как минимум до осени намерено обеспечивать самоуправление Валги. О возможных изменениях после окончания летнего сезона общественность будет проинформирована дополнительно.