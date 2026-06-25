В пятницу температура воздуха в Латвии поднимется до +27

Днем облачность уменьшится, на большей части страны ожидается солнечная погода. Лишь на востоке небо временами будет затянуто облаками. Существенных осадков не прогнозируется, продолжит дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +22...+27 градусов, а местами на побережье Рижского залива будет примерно на градус прохладнее.