Населению Латвии объяснили, почему в этом году не приведены в порядок многие гравийные дороги
Из-за неблагоприятных погодных условий объем работ по содержанию государственных гравийных дорог в Латвии в этом году сократился почти на 40% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, за первые пять месяцев этого года на государственной дорожной сети было проведено грейдирование 17 574 км дорог, выравнивание — на 13 291 км, а профилирование — на 510 км гравийных автодорог. В общей сложности работы выполнены на 31 375 км, их стоимость составила 1,31 млн евро (с НДС).
По сравнению с первыми пятью месяцами 2025 года объем выполненных работ оказался меньше. За аналогичный период прошлого года такие работы были проведены в общей сложности на 53 344 км гравийных дорог. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: весна выдалась очень сухой, а сейчас дороги, наоборот, переувлажнены.
При продолжительных дождях гравийное покрытие насыщается влагой и теряет несущую способность. Мелкие частицы минерального материала вымываются, в результате чего образуются грязь и выбоины. Избыточная влажность затрудняет содержание дорог, поскольку грейдирование становится менее эффективным, а ямы быстро появляются вновь. Аналогичная ситуация наблюдается на гравийных дорогах после зимы, во время весенней распутицы. В таких условиях особенно важно обеспечить эффективный отвод воды, чтобы лишняя влага как можно быстрее уходила с поверхности дорожного покрытия.
Если же покрытие пересохло и сильно пылит, частицы минерального материала хуже сцепляются между собой, что приводит к интенсивному пылеобразованию. Поэтому для качественного выполнения работ очень важно, чтобы гравийное покрытие имело оптимальную влажность.
Грейдирование позволяет устранить неровности верхнего слоя дорожного покрытия — выбоины и гребенку, а также сохранить поперечный профиль дороги для отвода воды. Профилирование представляет собой более масштабные работы, в ходе которых восстанавливается или заново формируется правильный профиль проезжей части, обеспечивающий эффективный сток воды.
Выравнивание гравийных дорог проводится в тех случаях, когда слой гравия недостаточен и качественное грейдирование или профилирование уже невозможно для устранения возникших деформаций покрытия. В среднем за год с поверхности гравийной дороги выдувается около одного сантиметра гравия. Если этот слой не восстанавливать, со временем качественное содержание дороги становится невозможным. Поэтому раз в пять–семь лет гравийное покрытие необходимо обновлять, подсыпая слой гравия толщиной 5–7 сантиметров.
Протяженность государственных дорог со щебеночным и гравийным покрытием составляет почти 10 тысяч километров. Более половины из них (55%) находятся в плохом состоянии, 39% — в удовлетворительном и лишь 6% — в хорошем. Большинство гравийных дорог относятся к дорогам местного значения и имеют низкую интенсивность движения.
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