Населению Латвии объяснили, почему в этом году не приведены в порядок многие гравийные дороги

Выравнивание гравийных дорог проводится в тех случаях, когда слой гравия недостаточен и качественное грейдирование или профилирование уже невозможно для устранения возникших деформаций покрытия. В среднем за год с поверхности гравийной дороги выдувается около одного сантиметра гравия. Если этот слой не восстанавливать, со временем качественное содержание дороги становится невозможным. Поэтому раз в пять–семь лет гравийное покрытие необходимо обновлять, подсыпая слой гравия толщиной 5–7 сантиметров.