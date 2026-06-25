В Германии люди массово отказываются от солнечных панелей: есть эффективная альтернатива
Фото: Otkrito.lv
Солнечные панели отходят на второй план.
В мире

В Германии люди массово отказываются от солнечных панелей: есть эффективная альтернатива

Отдел новостей

Otkrito.lv

Пока в Латвии кто-то все еще устанавливает солнечные панели, в Германии стремительно возвращается интерес к почти забытой технологии. Ее эффективность достигает 90%, а затраты на отопление и горячую воду могут заметно снизиться.

В Германии стремительно набирает популярность другая технология использования солнечной энергии - речь идет о солнечных коллекторах, предназначенных для нагрева воды и обеспечения отопления, эффективность которых может достигать 80–90%.

Еще десять лет назад солнечные коллекторы пользовались большим спросом и в других европейских странах. Об этом пишет Radio ZET.

Забытая технология снова становится популярной

К концу 2011 года в Польше были установлены солнечные коллекторы общей площадью около 909 тысяч квадратных метров, что сделало их одной из самых востребованных технологий возобновляемой энергетики в стране.

Сегодня ситуация изменилась — рынок бытовой микрогенерации почти полностью захватили фотоэлектрические системы, или солнечные панели, которые производят электроэнергию. Однако солнечные коллекторы, предназначенные для нагрева воды и отопления, вновь начинают вызывать все больший интерес.

При этом в Германии установка солнечных коллекторов по-прежнему продолжается очень активно. По оценкам экспертов, в стране сейчас используются солнечные коллекторы общей площадью около 22 миллионов квадратных метров, что значительно превышает показатели соседних государств.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на доминирование солнечных панелей в производстве электроэнергии, солнечные коллекторы в Германии по-прежнему считаются эффективным решением для нагрева воды и снижения расходов на отопление.

Чем солнечные коллекторы отличаются от солнечных панелей?

Одной из причин популярности солнечных коллекторов является концепция так называемых солнечных домов. В таких зданиях не менее 65% потребностей в отоплении обеспечивается за счет солнечной энергии.

В отличие от солнечных панелей, которые преобразуют солнечное излучение в электричество, солнечные коллекторы используют энергию солнца напрямую для производства тепла — главным образом для нагрева воды и обеспечения работы отопительных систем. Именно поэтому эффективность коллекторов в получении тепла зачастую значительно выше, чем у фотоэлектрических панелей.

Солнечные коллекторы особенно хорошо подходят для этих целей, поскольку очень эффективно преобразуют солнечное излучение в тепло. Их коэффициент полезного действия может достигать 80–90%.

Для сравнения, эффективность большинства фотоэлектрических систем значительно ниже, поскольку они предназначены для выработки электроэнергии, а не для непосредственного получения тепла.

Ставка сразу на две технологии

Дополнительный импульс развитию рынка солнечных коллекторов в Германии дали государственные программы поддержки, которые способны покрывать значительную часть расходов на покупку и установку оборудования. Это делает солнечные коллекторы более доступными для владельцев частных домов и способствует их более широкому распространению.

Во многих случаях домохозяйства предпочитают сочетать солнечные коллекторы с фотоэлектрическими панелями, одновременно получая как тепловую, так и электрическую энергию.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что солнечные коллекторы и солнечные панели не обязательно должны конкурировать между собой. Все чаще обе технологии объединяются в единую систему вместе с тепловыми насосами и накопителями энергии. Это позволяет одновременно получать от солнечной энергии и электричество, и тепло.

Где солнечные коллекторы наиболее эффективны?

По мнению специалистов, сегодня использование солнечных коллекторов стало более специализированным.

Наибольшую выгоду они приносят там, где в течение всего года сохраняется высокий спрос на горячую воду. Прежде всего это касается:

  • многоквартирных домов;
  • гостиниц;
  • гостевых домов;
  • спортивных центров;
  • других объектов с постоянным потреблением тепловой энергии.

Ранее сообщалось, что владельцы солнечных панелей в Латвии не скрывают своего разочарования. Если еще четыре года назад говорилось о высокой прибыльности таких инвестиций, то сейчас настроения изменились. Один из жителей Валги, установивший солнечные панели на крыше своего дома, признался, что больше не рассчитывает окупить вложения даже за 20 лет.

Другие сейчас читают