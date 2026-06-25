В Германии люди массово отказываются от солнечных панелей: есть эффективная альтернатива
Пока в Латвии кто-то все еще устанавливает солнечные панели, в Германии стремительно возвращается интерес к почти забытой технологии. Ее эффективность достигает 90%, а затраты на отопление и горячую воду могут заметно снизиться.
В Германии стремительно набирает популярность другая технология использования солнечной энергии - речь идет о солнечных коллекторах, предназначенных для нагрева воды и обеспечения отопления, эффективность которых может достигать 80–90%.
Еще десять лет назад солнечные коллекторы пользовались большим спросом и в других европейских странах. Об этом пишет Radio ZET.
Забытая технология снова становится популярной
К концу 2011 года в Польше были установлены солнечные коллекторы общей площадью около 909 тысяч квадратных метров, что сделало их одной из самых востребованных технологий возобновляемой энергетики в стране.
Сегодня ситуация изменилась — рынок бытовой микрогенерации почти полностью захватили фотоэлектрические системы, или солнечные панели, которые производят электроэнергию. Однако солнечные коллекторы, предназначенные для нагрева воды и отопления, вновь начинают вызывать все больший интерес.
При этом в Германии установка солнечных коллекторов по-прежнему продолжается очень активно. По оценкам экспертов, в стране сейчас используются солнечные коллекторы общей площадью около 22 миллионов квадратных метров, что значительно превышает показатели соседних государств.
Это свидетельствует о том, что, несмотря на доминирование солнечных панелей в производстве электроэнергии, солнечные коллекторы в Германии по-прежнему считаются эффективным решением для нагрева воды и снижения расходов на отопление.
Чем солнечные коллекторы отличаются от солнечных панелей?
Одной из причин популярности солнечных коллекторов является концепция так называемых солнечных домов. В таких зданиях не менее 65% потребностей в отоплении обеспечивается за счет солнечной энергии.
В отличие от солнечных панелей, которые преобразуют солнечное излучение в электричество, солнечные коллекторы используют энергию солнца напрямую для производства тепла — главным образом для нагрева воды и обеспечения работы отопительных систем. Именно поэтому эффективность коллекторов в получении тепла зачастую значительно выше, чем у фотоэлектрических панелей.
Солнечные коллекторы особенно хорошо подходят для этих целей, поскольку очень эффективно преобразуют солнечное излучение в тепло. Их коэффициент полезного действия может достигать 80–90%.
Для сравнения, эффективность большинства фотоэлектрических систем значительно ниже, поскольку они предназначены для выработки электроэнергии, а не для непосредственного получения тепла.
Ставка сразу на две технологии
Дополнительный импульс развитию рынка солнечных коллекторов в Германии дали государственные программы поддержки, которые способны покрывать значительную часть расходов на покупку и установку оборудования. Это делает солнечные коллекторы более доступными для владельцев частных домов и способствует их более широкому распространению.
Во многих случаях домохозяйства предпочитают сочетать солнечные коллекторы с фотоэлектрическими панелями, одновременно получая как тепловую, так и электрическую энергию.
Вместе с тем эксперты подчеркивают, что солнечные коллекторы и солнечные панели не обязательно должны конкурировать между собой. Все чаще обе технологии объединяются в единую систему вместе с тепловыми насосами и накопителями энергии. Это позволяет одновременно получать от солнечной энергии и электричество, и тепло.
Где солнечные коллекторы наиболее эффективны?
По мнению специалистов, сегодня использование солнечных коллекторов стало более специализированным.
Наибольшую выгоду они приносят там, где в течение всего года сохраняется высокий спрос на горячую воду. Прежде всего это касается:
- многоквартирных домов;
- гостиниц;
- гостевых домов;
- спортивных центров;
- других объектов с постоянным потреблением тепловой энергии.
Ранее сообщалось, что владельцы солнечных панелей в Латвии не скрывают своего разочарования. Если еще четыре года назад говорилось о высокой прибыльности таких инвестиций, то сейчас настроения изменились. Один из жителей Валги, установивший солнечные панели на крыше своего дома, признался, что больше не рассчитывает окупить вложения даже за 20 лет.