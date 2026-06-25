В Германии люди массово отказываются от солнечных панелей: есть эффективная альтернатива

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что солнечные коллекторы и солнечные панели не обязательно должны конкурировать между собой. Все чаще обе технологии объединяются в единую систему вместе с тепловыми насосами и накопителями энергии. Это позволяет одновременно получать от солнечной энергии и электричество, и тепло.