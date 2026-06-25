От Virši до Kalve Coffee: в какие латвийские компании инвестирует председатель совета airBaltic Андрей Мартынов
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов отчитался о своих доходах, подав официальную декларацию за прошлый год. Документ проливает свет не только на его зарплату в авиакомпании, но и на внушительный список активов: от руководящих постов в латвийском бизнесе до акций компаний.
Председатель совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic Андрей Мартынов, вступивший в должность 11 февраля 2025 года, в прошлом году получил в компании зарплату в размере 36 436 евро, свидетельствует поданная им декларация о доходах должностного лица за 2025 год.
Декларация показывает, что в прошлом году Мартынов также являлся:
- председателем правления INVL Asset Management;
- членом совета AS INVL atklātais pensiju fonds;
- членом правления Общества финансового образования;
- заместителем председателя Инвестиционного комитета Фонда капитала AS Attīstības finanšu institūcija Altum;
- лицом, уполномоченным представлять коммерсанта в латвийском филиале INVL Financial Advisors.
В виде зарплаты в INVL Asset Management он в прошлом году получил 141 539 евро, а также задекларировал другие доходы от INVL Asset Management в размере 23 907 евро. Кроме того, он задекларировал 75 000 евро как доход от продажи недвижимости и в общей сложности 4413 евро в качестве подарков. В прошлом году Мартынов также получил доход от хозяйственной деятельности в размере 2380 евро и в общей сложности 912 евро в виде процентов от различных банков, страховых возмещений, дивидендов, пособий и компенсаций.
Имущество и транспортные средства
В пользовании Мартынова в конце прошлого года находились земля и здания в Риге, а также земля и здания в Юрмале. В его собственности в конце прошлого года больше не числилась квартира в Риге. В конце прошлого года в пользовании Мартынова по-прежнему находились автомобили Subaru Outback 2022 года выпуска и Mini Cooper 2024 года выпуска.
В то же время в конце прошлого года Мартынову принадлежали:
- 103 акции торговца энергоресурсами АО Virši-A (работает под брендом Virši) номинальной стоимостью 398,61 евро;
- 100 акций АО Kalve Coffee номинальной стоимостью 1850 евро;
- 14 акций АО Rīgas starptautiskā autoosta (Рижский международный автовокзал) номинальной стоимостью 1,4 евро.
В свою очередь, сумма выданных им займов, превышающая 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров, на конец прошлого года в целом составляла 190 659 евро.
Одновременно в декларации упомянуты шесть сделок, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров. В их числе: дарение на сумму 107 485 евро, продажа на сумму 75 000 евро, договор опциона на акции на сумму 70 559 евро, возврат займа на сумму 25 544 евро, заем на сумму 24 030 евро, исполнение договора опциона на акции на сумму 1061 евро.
Конкурс на должности в совете airBaltic
Как уже сообщалось, 11 февраля прошлого года Мартынов был назначен временным председателем совета airBaltic.
В Министерстве сообщения ранее проинформировали, что результаты конкурса на три должности членов совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic станут известны в июне этого года.
Изначально на конкурс подали заявки 26 претендентов, однако Министерство сообщения решило продлить срок подачи заявок, так как по отдельным профилям требовалась более высокая конкуренция. Таким образом, всего на конкурс подал заявку 31 претендент. Мартынов подтвердил агентству LETA, что он также подал заявку на участие в конкурсе.