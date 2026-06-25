От Virši до Kalve Coffee: в какие латвийские компании инвестирует председатель совета airBaltic Андрей Мартынов

В виде зарплаты в INVL Asset Management он в прошлом году получил 141 539 евро, а также задекларировал другие доходы от INVL Asset Management в размере 23 907 евро. Кроме того, он задекларировал 75 000 евро как доход от продажи недвижимости и в общей сложности 4413 евро в качестве подарков. В прошлом году Мартынов также получил доход от хозяйственной деятельности в размере 2380 евро и в общей сложности 912 евро в виде процентов от различных банков, страховых возмещений, дивидендов, пособий и компенсаций.