Где латвийское молоко? На полках магазинов местных продуктов оказалось меньше, чем многие думают

"Латвийские производители кефира очень сильны, у нас там охват около 95%, высокий уровень также наблюдается в производстве творога, сливок - от 75 до 95%, но в молочном производстве, учитывая нашу сильно фрагментированную структуру по сравнению с Эстонией и Литвой, производители не кооперируются, поэтому мы видим, что из-за цены они могут обеспечить только 31%, потому что наши балтийские коллеги, предлагающие лучшие цены, обычно выигрывают", - сказала представитель Rimi Latvia Инесе Петерсоне.