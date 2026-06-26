В России сообщили, что Латвия стала главным поставщиком очень популярного в этой стране продукта
В первом квартале 2026 года Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию, отправив на экспорт эту продукцию на сумму 2,6 млн долларов США. Об этом сообщают СМИ РФ.
«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений», — рассказали российские бизнес-аналитики. Какой именно производитель поит россиян водкой, не сообщается. Теоретически, это может быть и реэкспорт.
Второе место в списке экспортеров водки в России заняла Испания. Она поставила товар на сумму 537,4 тыс долларов. На третьем месте находится Грузия с показателем в 203,7 тыс долларов.
До этого Россия увеличила в десять раз в месячном выражении импорт духов и туалетной воды из Италии. Согласно статистике, в середине весны российские компании ввезли парфюм на 7,9 млн евро против 775,9 тысячи в марте. На второй строчке располагается Испания, а третьей — Франция.
Несмотря на разного рода санкции, которые за последние годы введи друг против друга РФ и ЕС, многие группы товаров под них так и не попали.
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