В России сообщили, что Латвия стала главным поставщиком очень популярного в этой стране продукта

До этого Россия увеличила в десять раз в месячном выражении импорт духов и туалетной воды из Италии. Согласно статистике, в середине весны российские компании ввезли парфюм на 7,9 млн евро против 775,9 тысячи в марте. На второй строчке располагается Испания, а третьей — Франция.