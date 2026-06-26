Посвященное климатическим переменам мероприятие в Лондоне отменили из-за экстремальной жары

Мероприятие должно было пройти в столетнем здании в Лондоне, которое, как и многие здания в Великобритании, охлаждается с помощью естественной вентиляции и вентиляторов, а не кондиционеров. Организаторы сообщили, что приняли решение отменить встречу из-за угрозы для здоровья посетителей.