Посвященное климатическим переменам мероприятие в Лондоне отменили из-за экстремальной жары
Во время восьмой ежегодной Недели климата в Лондоне организаторы отменили мероприятие, посвященное последствиям экстремальной жары. Причина оказалась символичной — в здании Лондонской школы экономики, где было предусмотрено проведение встречи, оказалось слишком жарко.
Мероприятие должно было пройти в столетнем здании в Лондоне, которое, как и многие здания в Великобритании, охлаждается с помощью естественной вентиляции и вентиляторов, а не кондиционеров. Организаторы сообщили, что приняли решение отменить встречу из-за угрозы для здоровья посетителей.
Глава организации Climate Group Хелен Кларксон заявила, что нынешняя волна жары показывает: «Наука стала реальностью, и происходящее ясно демонстрирует, что подобного будет становиться только больше». На этом фоне британское правительство объявило предупреждение об экстремальной жаре, а некоторые школы были вынуждены закрыться.
Независимый Комитет Великобритании по изменению климата, консультирующий правительство, назвал нынешний уровень подготовки страны «недостаточным» и оценил, что для исправления ситуации необходимы инвестиции в размере около 11 млрд фунтов стерлингов в год.
Комитет также предупредил, что к 2050 году число смертей, связанных с экстремальной жарой, в Великобритании может превысить 10 тысяч в год.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал финансовые рынки рассматривать инвестиции в повышение устойчивости к климатическим изменениям как перспективный актив, а правительства — активнее финансировать соответствующие проекты, в том числе за счет налогообложения сверхприбылей производителей ископаемого топлива.
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