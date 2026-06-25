Без оценок и давления: как рижские пенсионеры помогают школьникам улучшить латышский язык

Занятия проходят два раза в неделю, каждое длится полтора часа. В них участвуют ученики Рижской 22-й средней школы и Рижской Гризинькалнской средней школы имени И. Г. Гердера. В проект вовлечены 15 детей и 13 пожилых людей, а обучение проходит в индивидуальном формате — один на один. Такой подход, как признают и родители детей, и сениоры, оказался особенно успешным.