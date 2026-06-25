Без оценок и давления: как рижские пенсионеры помогают школьникам улучшить латышский язык
В Риге этим летом запустили необычный проект: активные пенсионеры помогают школьникам улучшить латышский язык на индивидуальных занятиях. Формат «один на один» уже показал первые результаты — дети учатся без оценок и лишнего давления, а старшее поколение получает возможность чувствовать себя нужным и вовлеченным.
Общество Rīgas aktīvo senioru alianse совместно с Рижским самоуправлением этим летом реализует экспериментальный проект «Занятия по совершенствованию знаний латышского языка». Проект уже успешно набрал ход: прошли первые пять недель обучения, и он продолжится в августе.
Инициатива возникла в самом обществе, а самоуправление участвует в проекте, оплачивая работу руководителей занятий.
Занятия проходят два раза в неделю, каждое длится полтора часа. В них участвуют ученики Рижской 22-й средней школы и Рижской Гризинькалнской средней школы имени И. Г. Гердера. В проект вовлечены 15 детей и 13 пожилых людей, а обучение проходит в индивидуальном формате — один на один. Такой подход, как признают и родители детей, и сениоры, оказался особенно успешным.
В начале обучения языковые навыки детей были оценены с помощью теста на чтение, а в конце проекта планируется повторная оценка, чтобы определить эффективность использованного метода.
«Я высоко ценю открытость членов Рижского альянса активных сениоров к новым подходам и их активное участие в жизни сообщества. Этот проект позволяет не только укреплять знания латышского языка, но и создавать более тесную связь между поколениями. Наша задача — понять, как в дальнейшем лучше поддерживать и развивать такие инициативы», — говорит депутат Рижской думы Инесе Войка.
Особенно в проекте отмечается то, что пенсионеры, хотя не все они являются профессиональными педагогами, осваивают и адаптируют разные методы обучения: ищут тесты, игры и задания, а также пополняют знания о психологии развития детей и подростков.
Учебный процесс адаптирован под каждого ребенка — учитываются его интересы и потребности. Дети осваивают язык разными способами, в том числе через движение и практические занятия. На занятиях развиваются все навыки, а детям нравится, что им не ставят оценки: это помогает чувствовать себя свободнее.
Преподаватели тесно сотрудничают с родителями — регулярно поддерживают с ними связь и подстраивают обучение под потребности ребенка. Такой подход уже доказал свою эффективность: дети осваивают язык естественно и без лишнего давления, изучая темы, которые интересны им самим. Педагоги обеих школ оценили этот подход как эффективный, поскольку дети учат язык в свободной, непринужденной среде.
Проект приносит пользу и сениорам, позволяя им чувствовать себя нужными и вовлеченными в жизнь общества. Дети, в свою очередь, не только изучают латышский язык, но и выстраивают отношения со старшим поколением. Это сотрудничество вдохновляет обе стороны: дети даже помогают сениорам осваивать новые навыки — например, играть в видеоигры.