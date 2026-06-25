Елгавского рынка больше не будет там, где покупатели привыкли его искать

Согласно утвержденным правилам, рынок будет работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В этом сезоне торговцам будет предоставлена возможность арендовать торговые места как в павильоне, так и на открытой территории с использованием собственных навесов или осуществляя торговлю с автомобилей. В следующем году руководство рынка планирует оборудовать стационарные торговые места и за пределами павильона.