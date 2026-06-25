Елгавского рынка больше не будет там, где покупатели привыкли его искать
С 1 августа в Елгаве изменится местоположение городского рынка, такое решение сегодня приняла Елгавская дума.
Статус рынка будет присвоен территории по адресу проспект Земгалес, 19A, и улица Спорта, 2B. Одновременно статус рынка утратит территория на улицах Аусекля и Узварас.
Как сообщает Елгавское самоуправление, в конце июля рынок на прежнем месте прекратит работу и в дальнейшем будет функционировать на новой территории. Предприятие Jelgavas tirgus уже проинформировало об изменениях всех арендаторов.
На заседании думы Елгавы также были утверждены правила рынка, которые определяют порядок торговли и обязательны для соблюдения всеми торговцами.
Согласно утвержденным правилам, рынок будет работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В этом сезоне торговцам будет предоставлена возможность арендовать торговые места как в павильоне, так и на открытой территории с использованием собственных навесов или осуществляя торговлю с автомобилей. В следующем году руководство рынка планирует оборудовать стационарные торговые места и за пределами павильона.
В настоящее время на Елгавском рынке работают более 100 арендаторов. Всем им предложена возможность заключить договоры и продолжить деятельность на новой территории рынка.