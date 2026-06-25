В честь легендарного режиссера Яниса Стрейча назван астероид

«Выбирая имя для этого астероида, я отдаю дань уважения выдающемуся латвийскому кинорежиссеру, который остроумно и с тонким художественным юмором отражал уклад жизни нашего народа в различные исторические периоды. В его фильмах показаны стремления латышского народа и наши положительные качества, при этом не скрываются и негативные стороны. Фильмы Стрейча обладают особой исторической и культурной значимостью», — прокомментировал свое решение назвать астероид именем режиссера Илгмарс Эглитис.