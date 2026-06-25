В честь легендарного режиссера Яниса Стрейча назван астероид
В ночь на 9 октября 2018 года в Астрофизической обсерватории Балдоне Латвийского университета в главном поясе астероидов Солнечной системы был обнаружен новый движущийся космический объект. В июне этого года ему было присвоено имя легендарного латвийского режиссера Яниса Стрейча.
По предложению первооткрывателя астероида, ведущего исследователя Института астрономии Латвийского университета Илгмарса Эглитиса, Международный астрономический союз утвердил постоянный номер и название астероида, присвоенное в честь латвийского кинорежиссера Яниса Стрейча.
«Выбирая имя для этого астероида, я отдаю дань уважения выдающемуся латвийскому кинорежиссеру, который остроумно и с тонким художественным юмором отражал уклад жизни нашего народа в различные исторические периоды. В его фильмах показаны стремления латышского народа и наши положительные качества, при этом не скрываются и негативные стороны. Фильмы Стрейча обладают особой исторической и культурной значимостью», — прокомментировал свое решение назвать астероид именем режиссера Илгмарс Эглитис.
Присвоение названий астероидам происходит в соответствии с точной научной методологией. После первоначального открытия Международный астрономический союз присваивает космическому объекту временное обозначение. Только после многолетних наблюдений, когда его орбита определяется с достаточной точностью, он получает постоянный номер. Обычно этот этап занимает не менее пяти-семи лет, после чего становится возможным официальное присвоение имени.
Присвоение имени в честь Яниса Стрейча продолжает более широкую традицию увековечивания деятелей культуры и науки, оставивших значительный след в обществе. Это придает каждому новому объекту уникальную идентичность в Солнечной системе. Такое посвящение не только отражает творческий вклад конкретного человека, но и способствует международному признанию латвийской культуры и науки.
Обнаруженный латвийским исследователем в 2018 году астероид первоначально получил временное обозначение 2018 RG17, а теперь предложенное им название официально утверждено. Диаметр астероида (790358) Jānisstreičs составляет около одного километра, а полный оборот вокруг Солнца он совершает за 5,36 года.