Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения: число погибших выросло до 164, объявлено чрезвычайное положение

Больше всего, по предварительным данным, пострадали штаты Трухильо, Карабобо, Миранда и Ла-Гуайра. В ряде районов сообщается о разрушенных зданиях, поврежденной инфраструктуре и перебоях в работе транспорта. В Каракасе и других городах люди в панике выбегали на улицы, опасаясь новых толчков.