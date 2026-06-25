Землетрясение в Венесуэле
Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 164 человек, еще как минимум 971 человек получил ранения.
Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения: число погибших выросло до 164, объявлено чрезвычайное положение
Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 164 человек, еще как минимум 971 человек получил ранения. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила временная президент Венесуэлы Делси Родригес. В стране объявлено чрезвычайное положение.
По данным Геологической службы США, в среду вечером Венесуэлу с небольшой разницей во времени потрясли два сильных подземных толчка — магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, недалеко от прибрежного города Морон. После основных толчков последовали десятки афтершоков.
Больше всего, по предварительным данным, пострадали штаты Трухильо, Карабобо, Миранда и Ла-Гуайра. В ряде районов сообщается о разрушенных зданиях, поврежденной инфраструктуре и перебоях в работе транспорта. В Каракасе и других городах люди в панике выбегали на улицы, опасаясь новых толчков.
Ситуация остается крайне напряженной: спасатели продолжают искать людей под завалами, а власти предупреждают, что число жертв может вырасти. По оценке Геологической службы США, землетрясения такого масштаба могут привести к значительным человеческим жертвам и серьезному экономическому ущербу.
Венесуэльские власти уже объявили чрезвычайное положение. Из-за повреждений был закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, расположенный рядом с Каракасом, также сообщалось о приостановке работы метро и железнодорожного сообщения.
Делси Родригес заявила, что правительство координирует действия спасательных служб и оценивает масштаб разрушений. В пострадавшие районы направляются экстренные службы, медики и гуманитарная помощь. Международные организации и несколько стран уже заявили о готовности оказать поддержку Венесуэле.
По сообщениям СМИ, землетрясения стали одними из самых разрушительных в современной истории страны. Власти призывают жителей сохранять осторожность, не возвращаться в поврежденные здания и следить за официальными сообщениями, поскольку после сильных землетрясений возможны новые афтершоки.