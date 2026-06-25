Отдельной категории латвийских предпринимателей государство поможет с оплатой кредитов
С 1 по 31 июля сельхозпроизводители, кооперативы, перерабатывающие предприятия, а также компании, работающие в сфере рыболовства и аквакультуры, смогут подать заявки на частичную компенсацию процентов по кредитам.
Как сообщает Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests), с 1 по 31 июля 2026 года производители первичной сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные и лесохозяйственные кооперативы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также претенденты, работающие в сфере рыболовства, аквакультуры и переработки рыбной продукции, могут подать заявку на получение поддержки в рамках программы частичного погашения процентов по кредитам. В 2026 году на эту меру поддержки предусмотрено финансирование в размере 22,8 миллиона евро.
Поддержку можно получить за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года на фактически уплаченные проценты по инвестиционным кредитам, договорам финансового лизинга, кредитам на оборотные средства или факторингу.
Размер поддержки составляет сумму, не превышающую годовую процентную ставку по кредиту в размере 4%, либо фактическую процентную ставку, если она ниже 4%.
Подробная информация об условиях получения поддержки размещена на сайте Службы поддержки села в разделе, посвященном программе частичного погашения процентной ставки по кредитам. Подать заявку можно через Электронную систему подачи заявок Службы поддержки села.
По вопросам получения поддержки Служба поддержки села призывает обращаться по телефону обслуживания клиентов +371 67095000 по рабочим дням с 8:00 до 20:00.
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