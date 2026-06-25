Отдельной категории латвийских предпринимателей государство поможет с оплатой кредитов

Как сообщает Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests), с 1 по 31 июля 2026 года производители первичной сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные и лесохозяйственные кооперативы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также претенденты, работающие в сфере рыболовства, аквакультуры и переработки рыбной продукции, могут подать заявку на получение поддержки в рамках программы частичного погашения процентов по кредитам. В 2026 году на эту меру поддержки предусмотрено финансирование в размере 22,8 миллиона евро.