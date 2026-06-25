"В 19 лет уже не надо сидеть за партой": в Латвии могут снова вернуться к 11 классам

«Я определенно сказала бы, что да. Я не говорю, что это обязательно нужно отрезать именно в одном или другом месте. Но, пересматривая программы, можно было бы вернуться к тому, чтобы молодые люди заканчивали школу на год раньше. (...) В школьной программе нужно оценить, чему действительно необходимо научить для жизни», — сказала министр.