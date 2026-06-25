"В 19 лет уже не надо сидеть за партой": в Латвии могут снова вернуться к 11 классам
В Латвии снова заговорили о том, не слишком ли долго дети остаются в школе. Министр образования Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны сидеть за партой до 19 лет, и допускает возвращение к модели, при которой школу можно было бы заканчивать на год раньше.
Министр образования и науки Илзе Индриксоне в передаче Латвийского радио «Krustpunktā» указала, что обязательное образование для детей начинается с пяти лет, поэтому в общей сложности они учатся 14 лет, а не 12.
Отвечая на вопрос, хотела бы она перейти к 11 классам, Индриксоне выразила поддержку такой идее.
«Я определенно сказала бы, что да. Я не говорю, что это обязательно нужно отрезать именно в одном или другом месте. Но, пересматривая программы, можно было бы вернуться к тому, чтобы молодые люди заканчивали школу на год раньше. (...) В школьной программе нужно оценить, чему действительно необходимо научить для жизни», — сказала министр.
Она также отметила, что экзамены оптимального уровня в Латвии уже можно сдавать в 11-м классе, а к окончанию 12-го класса часто остается только один углубленный экзамен. Индриксоне считает, что необходимо оценить необходимость углубленных курсов с учетом их стоимости и того, насколько они действительно нужны молодым людям при поступлении в вузы.
По словам политика, в частных разговорах с директорами школ она слышала, что принцип углубленных курсов, или «корзин», трудно реализовать и что он обходится дорого. При этом, по ее словам, освоение углубленных курсов в какой-либо сфере не является решающим фактором, когда ребенок поступает в вуз.
Индриксоне размышляет, что, возможно, один школьный год стоит передать вузам, где детей могли бы тестировать и при необходимости давать им дополнительный год обучения.
Министр подчеркнула, что хотела бы позволить молодым людям немного раньше входить во взрослую жизнь.