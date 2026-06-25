"Россия воюет не только ракетами": Netflix раскритиковали из-за мультфильма "Маша и Медведь"
Фото: Shutterstock
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"Россия воюет не только ракетами": Netflix раскритиковали из-за мультфильма "Маша и Медведь"

Стас Тарасов

Otkrito.lv

Решение Netflix продлить показ мультсериала "Маша и Медведь" вызвало резкую реакцию в Эстонии. Глава МИД соседней страны заявил, что проект является частью "мягкой силы Кремля" и несет идеологический посыл детям.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике решение стриминговой платформы Netflix приобрести права на показ еще двух сезонов российского анимационного сериала «Маша и Медведь», а также продлить лицензию на уже доступные сезоны и спин-оффы проекта.

В своем заявлении в социальных сетях глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия использует не только военные, но и информационные инструменты влияния. По его мнению, популярный мультсериал является элементом так называемой «мягкой силы Кремля» и содержит прокремлевские и милитаристские послания, адресованные детской аудитории.

Цахкна считает, что подобный контент способствует формированию позитивного отношения к российской политике и помогает нормализовать агрессию и имперские амбиции России.

Эстонский министр также провел параллель между отношением общества к нацистской и советской символике. По его словам, если бы детский контент позитивно изображал нацистские символы, это вызвало бы всеобщее осуждение. Аналогичный подход, по мнению политика, должен применяться и к советской символике.

Он подчеркнул, что для Эстонии и ряда других стран советское наследие ассоциируется с оккупацией, массовыми репрессиями, депортациями и преступлениями против человечности.

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