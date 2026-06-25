"Россия воюет не только ракетами": Netflix раскритиковали из-за мультфильма "Маша и Медведь"

Эстонский министр также провел параллель между отношением общества к нацистской и советской символике. По его словам, если бы детский контент позитивно изображал нацистские символы, это вызвало бы всеобщее осуждение. Аналогичный подход, по мнению политика, должен применяться и к советской символике.