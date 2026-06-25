Украина получила первые 3,2 млрд евро из нового пакета помощи ЕС
Евросоюз начал реализацию крупнейшей программы финансовой поддержки Украины. Киев уже получил первый транш многомиллиардного кредита, а вскоре ожидается финансирование производства беспилотников.
Европейский союз в четверг перечислил первые три миллиарда евро из нового кредита объемом 90 миллиардов евро для Украины, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кредит предназначен для того, чтобы помочь Украине покрыть дефицит бюджета и укрепить свои вооруженные силы.
«Сегодня мы осуществляем первый перевод — это ровно 3,2 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи», — заявила фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины, проходившей в Польше.
«А в ближайшие дни мы начнем выделять первые средства из шести миллиардов евро, предназначенных для производства беспилотников», — добавила она.
В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что страна уже получила первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. "Средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут укрепить нашу обороноспособность и социальную устойчивость. Благодарю Еврокомиссию, Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение", – написала она в социальных сетях.