Украина получила первые 3,2 млрд евро из нового пакета помощи ЕС

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что страна уже получила первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. "Средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут укрепить нашу обороноспособность и социальную устойчивость. Благодарю Еврокомиссию, Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение", – написала она в социальных сетях.