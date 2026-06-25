В Риге начинается прием в 10-е классы: что нужно знать родителям и школьникам

Оповещение о результатах начнется 2 июля в 12:00 путем рассылки приглашений. Если заявление подано через портал Latvija.gov.lv, приглашение будет доступно на портале. Если заявление подано лично, приглашение отправят на указанный адрес электронной почты. После получения приглашения необходимо дать ответ не позднее чем через 72 часа.