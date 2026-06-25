В Риге начинается прием в 10-е классы: что нужно знать родителям и школьникам
В Риге стартует прием заявлений в 10-е классы. Для школьников подготовлено до 4500 мест, а власти напоминают родителям: скорость подачи заявки не влияет на шансы поступления.
В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений для поступления в 10-е классы муниципальных учебных заведений Риги на 2026/2027 учебный год, сообщили в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Прием заявлений продлится не менее пяти дней.
В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего предусмотрено до 4500 мест для учащихся.
Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе.
Подать заявление можно в электронном виде через портал Latvija.gov.lv, лично в центрах обслуживания клиентов Рижского центра жителей районов или непосредственно в выбранном учебном заведении.
При заполнении заявления особое внимание следует уделить указанию образовательных программ в порядке приоритета, поскольку это будет учитываться в процессе приема. Кандидаты будут ранжироваться в соответствии с выбранными приоритетами и результатами успеваемости.
Количество баллов для поступления будет формироваться на основе результатов централизованных экзаменов, где один процент соответствует одному баллу.
В отдельных школах могут применяться дополнительные критерии приема.
Оповещение о результатах начнется 2 июля в 12:00 путем рассылки приглашений. Если заявление подано через портал Latvija.gov.lv, приглашение будет доступно на портале. Если заявление подано лично, приглашение отправят на указанный адрес электронной почты. После получения приглашения необходимо дать ответ не позднее чем через 72 часа.
После подтверждения места в школе заявления на программы с более низким приоритетом будут удалены автоматически. После подтверждения места в установленные внутренними правилами школы сроки потребуется подать все необходимые документы.
При этом после подачи документов в предложенную школу заявления на образовательные программы с более высоким приоритетом останутся активными.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, несмотря на существование централизованных государственных экзаменов, многие рижские гимназии и средние школы продолжают проводить собственные проверки. Из-за этого возникает вопрос: какой результат имеет больший вес при поступлении — государственный экзамен или дополнительный тест самой школы?