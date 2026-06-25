Министр Пунтулис исключил русский из публичной коммуникации учреждений культуры
Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) распорядился исключить использование русского языка из публичной коммуникации подведомственных учреждений. Новые правила затронут сайты, рекламу, стратегии и международные мероприятия.
Согласно распоряжению, Министерство культуры, его подведомственные учреждения и капитальные общества обязаны соблюдать требования по использованию государственного языка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением их функций. Это касается, например, международных мероприятий любого формата, стратегических документов, рекламы и интернет-сайтов.
Обосновывая свое решение, министр сослался на позицию Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии.
Как отмечается, распоряжение издано на основании Конституции Латвии, согласно которой государственным языком является латышский язык, а также с учетом решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года. В этом решении суд вновь подчеркнул значение латышского языка как единственного государственного языка для существования латвийского государства, функционирования демократического общества и обеспечения общественной сплоченности.
При этом установленные Министерством культуры ограничения не будут распространяться на профессиональную художественную деятельность в случаях, когда оригинал творческого произведения создан на русском языке.
Подведомственные учреждения должны внедрить новые требования до 30 июля.
Ранее сообщалось, что политики Национального объединения выражали недовольство рекламой на русском языке, размещенной на фасаде Рижского русского театра им.Чехова. Представители Национального объединения ссылались на статью 21 Закона о государственном языке, которая предусматривает, что информация для общественности, распространяемая государственными и муниципальными учреждениями, судами, государственными и муниципальными предприятиями, а также компаниями, в которых государству или самоуправлениям принадлежит контрольный пакет капитала, должна предоставляться только на государственном языке, за исключением отдельных случаев.
Случаи, когда наряду с государственным языком в общедоступной информации допускается использование иностранного языка, определяются Кабинетом министров.