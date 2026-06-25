Министр Пунтулис исключил русский из публичной коммуникации учреждений культуры

Ранее сообщалось, что политики Национального объединения выражали недовольство рекламой на русском языке, размещенной на фасаде Рижского русского театра им.Чехова. Представители Национального объединения ссылались на статью 21 Закона о государственном языке, которая предусматривает, что информация для общественности, распространяемая государственными и муниципальными учреждениями, судами, государственными и муниципальными предприятиями, а также компаниями, в которых государству или самоуправлениям принадлежит контрольный пакет капитала, должна предоставляться только на государственном языке, за исключением отдельных случаев.