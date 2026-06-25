В Видземе утонули ребенок и подросток: полиция начала уголовные процессы
Трагедия в праздничные выходные: в Видземе утонули подросток и ребенок. Одного из них несколько дней искали в Гауе, другого не удалось спасти после падения с SUP-доски в пруд.
Днем 20 июня в Валмиере была получена информация о несовершеннолетнем, который оказался в реке Гауя и не смог выбраться из воды. Прибыв на место происшествия, сотрудники выяснили, что мальчик 2011 года рождения все еще находится в реке, но его точное местонахождение неизвестно.
Были начаты поисковые работы, и только 24 июня в реке было обнаружено тело мальчика 2011 года рождения без признаков жизни. По факту произошедшего в Государственной полиции начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства трагедии.
23 июня незадолго до полуночи в волости Грундзале Смилтенского края в пруду возле одной из зон отдыха молодой человек 2007 года рождения, катаясь на SUP-доске, упал в воду. Юношу извлекли из воды, на месте происшествия были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на все усилия, Служба неотложной медицинской помощи констатировала смерть. По данному факту также начат уголовный процесс.
В связи с продолжающейся теплой погодой спасатели напоминают, что неосторожность и безрассудное поведение во время отдыха у воды могут привести к трагическим последствиям — тяжелым травмам или гибели. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Несмотря на летнюю жару, вода еще недостаточно прогрелась, поэтому резкий вход или прыжок в воду могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также судороги.
Государственная пожарно-спасательная служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои возможности и всегда следить за детьми возле воды.