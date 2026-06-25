В Видземе утонули ребенок и подросток: полиция начала уголовные процессы

В связи с продолжающейся теплой погодой спасатели напоминают, что неосторожность и безрассудное поведение во время отдыха у воды могут привести к трагическим последствиям — тяжелым травмам или гибели. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Несмотря на летнюю жару, вода еще недостаточно прогрелась, поэтому резкий вход или прыжок в воду могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также судороги.