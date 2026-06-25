Жителей Елгавы предупредили об отключении горячей воды. Где именно и когда?

Перед началом гидравлических испытаний теплоноситель в целях безопасности охлаждается примерно до +45 градусов, поэтому температура горячей воды в затронутых зданиях может начать постепенно снижаться уже вечером накануне проверки. Если во время испытаний повреждений обнаружено не будет, подача горячей воды может быть восстановлена раньше срока, указанного в уведомлении. Если же потребуется ремонт, управляющие домов и жители будут проинформированы дополнительно.