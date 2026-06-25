Жителей Елгавы предупредили об отключении горячей воды. Где именно и когда?
С 1 по 15 июля энергетическая компания Gren Jelgava проведет гидравлические испытания тепловых сетей на нескольких участках города. На время проведения работ в зданиях, затронутых проверкой, будет отключено горячее водоснабжение.
Гидравлические испытания проводятся для проверки герметичности и надежности тепловых сетей, а также для снижения риска аварий в предстоящем отопительном сезоне. Во время проверки давление теплоносителя в сети повышается, поэтому в целях безопасности подача тепловой энергии на соответствующем участке временно прекращается.
Этим летом Gren проверит несколько участков тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 2001 года, а также участки, где в предыдущем отопительном сезоне были выявлены и устранены повреждения. Общая протяженность сетей, подлежащих проверке этим летом, составляет 16,8 километра, или около 20% общей протяженности централизованной системы теплоснабжения Елгавы, которая составляет 84,8 километра.
Информация о местах проведения гидравлических испытаний и связанных с ними отключениях горячей воды перед каждой проверкой будет предоставлена управляющим домов и жителям соответствующих зданий. Актуальная информация о перерывах в теплоснабжении также доступна на сайте Gren — в разделе «Клиентам» → «Перерывы в подаче тепловой энергии».
Перед началом гидравлических испытаний теплоноситель в целях безопасности охлаждается примерно до +45 градусов, поэтому температура горячей воды в затронутых зданиях может начать постепенно снижаться уже вечером накануне проверки. Если во время испытаний повреждений обнаружено не будет, подача горячей воды может быть восстановлена раньше срока, указанного в уведомлении. Если же потребуется ремонт, управляющие домов и жители будут проинформированы дополнительно.