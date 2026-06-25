Квартиры в Латвии быстро дорожают, но все еще остаются гораздо более дешевыми, чем в Эстонии и Литве

По словам Артиса Зейли, начало 2026 года в целом демонстрирует позитивные тенденции на рынке недвижимости как со стороны спроса, так и предложения. В начале года было объявлено о запуске большего числа новых проектов в различных сегментах и районах, что способствовало увеличению количества ипотечных сделок. Так, в первые месяцы года число подписанных договоров на покупку жилья в новостройках оказалось вдвое выше, чем за аналогичный период 2025 года.