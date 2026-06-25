Квартиры в Латвии быстро дорожают, но все еще остаются гораздо более дешевыми, чем в Эстонии и Литве
Цены на недвижимость в Эстонии и Литве по-прежнему на 80% выше, чем в Латвии, однако прогнозы показывают, что Латвия будет догонять соседей. Так, в первом квартале 2026 года цены на жилье в Латвии выросли на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рынок подает сигналы
«Рост цен в ближайшие годы возможен, однако он будет зависеть от нескольких важных факторов, прежде всего от общей экономической ситуации и уверенности жителей в будущем. В настоящее время геополитическая обстановка и политика Европейского центрального банка в отношении процентных ставок делают такой сценарий более осторожным», - поясняет эксперт по рынку жилья банка Citadele Артис Зейля.
Хотя последние данные показывают, что в сегменте новостроек в краткосрочной перспективе цены снизились на 2,1%, это не означает реального удешевления жилья на рынке. По словам эксперта, общую динамику цен нельзя оценивать только по зарегистрированным сделкам, поскольку в сегменте новостроек большую роль играет специфика статистики. Девелоперы нередко начинают продажи еще на этапе строительства, однако сделки отражаются в статистике лишь после ввода объекта в эксплуатацию.
В целом за последний год цены в сегменте новостроек не снижались, а, напротив, умеренно выросли примерно на 4–5%. Если спрос сохранится, а экономическая ситуация будет улучшаться, то в ближайшие два года рост цен на новое жилье может превысить 10%.
Рига по-прежнему остается самой доступной
По сравнению с соседними странами цены на новостройки в Риге остаются значительно ниже. Средняя стоимость квадратного метра в новых проектах в Риге составляет около 2500 евро, тогда как в Вильнюсе она достигает 3500–3800 евро, а в Таллине — 4200–4600 евро.
«В Риге цены на жилье по-прежнему примерно на 40% ниже, чем в Вильнюсе, и до 80% ниже, чем в Таллине. Такая разница во многом обусловлена покупательной способностью населения, демографическими факторами и уровнем доходов, а также тем, что в Риге по-прежнему сохраняется большой фонд жилых домов советского периода, который служит альтернативой новостройкам», — поясняет А. Зейля.
Число сделок удвоилось
По словам Артиса Зейли, начало 2026 года в целом демонстрирует позитивные тенденции на рынке недвижимости как со стороны спроса, так и предложения. В начале года было объявлено о запуске большего числа новых проектов в различных сегментах и районах, что способствовало увеличению количества ипотечных сделок. Так, в первые месяцы года число подписанных договоров на покупку жилья в новостройках оказалось вдвое выше, чем за аналогичный период 2025 года.
Хотя процентные ставки по-прежнему могут влиять на динамику рынка, нынешняя ситуация уже не напоминает 2022 год, когда развитие рынка было существенно заторможено, а часть проектов была заморожена.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийском городе с дорогой недвижимостью построят доступное жилье. Но пустят в него только избранных.