В Латвии ограничили доступ к интернет-магазину мебели после сотен жалоб покупателей
После сотен жалоб покупателей Центр защиты прав потребителей (PTAC) заблокировал доступ к интернет-магазину N1 Home и его страницам в соцсетях. Клиенты сообщают о недоставленных товарах, задержках и проблемах с возвратом денег.
С начала июня 2025 года ведомство получило более 220 обращений и провело свыше 250 консультаций. Покупатели сообщали, что после оплаты товаров их заказы либо не доставлялись вовсе, либо сроки доставки неоднократно переносились. В ряде случаев люди ожидали свои покупки месяцами.
Также клиенты жаловались на проблемы с возвратом денег за недоставленные товары. По их словам, компания либо затягивала возврат средств, либо не возвращала их вообще. Кроме того, связаться с представителями N1 Home и получить ответы на обращения было крайне сложно.
В PTAC отметили, что неоднократно требовали от компании устранить нарушения, однако ситуация не изменилась. Поскольку жалобы продолжали поступать, регулятор решил ограничить доступ к сайту интернет-магазина и аккаунтам компании в социальных сетях, чтобы предотвратить дальнейший ущерб для потребителей. В результате ограничен доступ к сайтам, которыми управляет N1 Home, включая интернет-магазин n1home.lv, а также к профилям компании в Facebook, Instagram и TikTok.
По данным за 2024 год, оборот N1 Home составил чуть более 51 тысячи евро, однако компания завершила год с убытками более 75 тысяч евро. Единственным владельцем предприятия является Александр Ахметов.