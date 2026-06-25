В Латвии ограничили доступ к интернет-магазину мебели после сотен жалоб покупателей

В PTAC отметили, что неоднократно требовали от компании устранить нарушения, однако ситуация не изменилась. Поскольку жалобы продолжали поступать, регулятор решил ограничить доступ к сайту интернет-магазина и аккаунтам компании в социальных сетях, чтобы предотвратить дальнейший ущерб для потребителей. В результате ограничен доступ к сайтам, которыми управляет N1 Home, включая интернет-магазин n1home.lv, а также к профилям компании в Facebook, Instagram и TikTok.