Кибератака на Latvijas valsts meži: часть внешних и внутренних систем отключена

«Предприятие в сотрудничестве с экспертами продолжает начатую еще в праздничные дни работу, чтобы устранить последствия инцидента кибербезопасности и снизить вероятность повторения подобных ситуаций в будущем. IT-среда, необходимая для разработки избирательной системы, была отделена от остальной IT-инфраструктуры. Работаем в чрезвычайном режиме и будем информировать о развитии ситуации», — подчеркивает директор LVM по IT-инфраструктуре и развитию Марис Кузминс.