Кибератака на Latvijas valsts meži: часть внешних и внутренних систем отключена
В Latvijas valsts meži (LVM) зафиксирован киберинцидент: из соображений безопасности предприятие отключило внешние IT-системы, включая LVM GEO, картографические сервисы и охотничье приложение Mednis. В компании заявляют, что работают в чрезвычайном режиме вместе с Cert.lv и другими ответственными службами.
С момента начала инцидента из соображений безопасности были отключены и недоступны внешние информационные технологические системы, поддерживаемые LVM, — LVM GEO, система картографических услуг, а также охотничье приложение Mednis. Также отключены несколько внутренних систем LVM, которые обеспечивают обмен информацией компании с поставщиками услуг LVM и клиентами предприятия.
В LVM подчеркивают, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с учреждением по предотвращению киберинцидентов Cert.lv и другими ответственными государственными службами безопасности, устраняя последствия инцидента кибербезопасности.
«Предприятие в сотрудничестве с экспертами продолжает начатую еще в праздничные дни работу, чтобы устранить последствия инцидента кибербезопасности и снизить вероятность повторения подобных ситуаций в будущем. IT-среда, необходимая для разработки избирательной системы, была отделена от остальной IT-инфраструктуры. Работаем в чрезвычайном режиме и будем информировать о развитии ситуации», — подчеркивает директор LVM по IT-инфраструктуре и развитию Марис Кузминс.
Государственная полиция, основываясь на публично доступной информации, по собственной инициативе начала ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и установить возможное лицо, совершившее эти действия.
Ранее сообщалось, что в конце апреля Кабинет министров на заседании по кризисному управлению решил передать разработку избирательных систем частично или полностью принадлежащим государству предприятиям — SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и LVM. Соответственно, договор с разработчиком избирательной платформы RIX Technologies был расторгнут.