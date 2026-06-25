Кто не успел, тот заплатил: Škoda Vagonka получила многомиллионный штраф от Pasažieru vilciens

В то же время он подчеркнул, что это решение не уменьшает оценку PV значимости проекта для развития пассажирских перевозок в Латвии и вклада Škoda Vagonka в его реализацию. Нешпорс отметил, что, несмотря на различные сложности в ходе исполнения договора, все 32 электропоезда были поставлены. По его словам, новые поезда способствовали развитию пассажирских перевозок. До ввода новых электропоездов в эксплуатацию в 2023 году было перевезено 17,1 миллиона пассажиров, тогда как в 2025 году их число достигло 21,3 миллиона человек, что на 25% больше, чем в 2023 году. «Одновременно точность движения поездов достигла 98,4%, что является одним из самых высоких показателей в Европе», — подчеркнул Нешпорс.