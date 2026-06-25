Кто не успел, тот заплатил: Škoda Vagonka получила многомиллионный штраф от Pasažieru vilciens
Латвийский железнодорожный перевозчик решил взыскать с производителя поездов Škoda Vagonka миллионы евро за задержки поставок и неустраненные дефекты, несмотря на завершение масштабного проекта обновления парка.
Pasažieru vilciens (PV), работающее под брендом Vivi, применит штрафные санкции в размере 5,7 миллиона евро к чешской компании Škoda Vagonka в связи с нарушением сроков поставки электропоездов и неустранением выявленных дефектов в установленные сроки, подтвердил председатель правления PV Райтис Нешпорс.
Он пояснил, что в ходе реализации проекта на него повлияли несколько внешних факторов, включая пандемию Covid-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и Škoda Vagonka.
«Влияние этих обстоятельств было учтено в ходе реализации проекта путем продления срока исполнения договора, который, к сожалению, также был нарушен», — пояснил Нешпорс.
Он сообщил, что PV оценил представленные Škoda Vagonka объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов — аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и присяжного адвокатского бюро BERG. По результатам оценки не было установлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором последствий за нарушение сроков поставки и другие случаи, по которым предусмотрены штрафные санкции.
Таким образом было принято решение применить предусмотренный договором штраф в размере 5,7 миллиона евро. Эта сумма включает штраф за нарушение сроков поставки электропоездов, штраф за неустраненные в установленные сроки дефекты, а также за невыполнение других договорных обязательств.
В то же время он подчеркнул, что это решение не уменьшает оценку PV значимости проекта для развития пассажирских перевозок в Латвии и вклада Škoda Vagonka в его реализацию. Нешпорс отметил, что, несмотря на различные сложности в ходе исполнения договора, все 32 электропоезда были поставлены. По его словам, новые поезда способствовали развитию пассажирских перевозок. До ввода новых электропоездов в эксплуатацию в 2023 году было перевезено 17,1 миллиона пассажиров, тогда как в 2025 году их число достигло 21,3 миллиона человек, что на 25% больше, чем в 2023 году. «Одновременно точность движения поездов достигла 98,4%, что является одним из самых высоких показателей в Европе», — подчеркнул Нешпорс.