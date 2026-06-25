В Латвии могут объявить красное предупреждение из-за жары: температура поднимется до +35 градусов
Латвию накроет волна жары из Западной Европы: в ближайшие дни температура может подняться до +35 градусов, а в отдельных местах воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеонаблюдений. В связи с этим ожидаются официальные предупреждения, не исключено также использование оповещений через сотовую связь.
По прогнозам, в пятницу в Латвии еще будет сравнительно умеренная летняя погода: +20...+25 градусов, местами на юге Курземе — до +27. Дождя не ожидается, день будет солнечным, с северным ветром слабой или умеренной силы.
В субботу ситуация начнет меняться. Ветер повернет с юго-запада и запада, и в страну начнет поступать более жаркий воздух. Температура поднимется до +24...+29 градусов, а во многих местах в Земгале и окрестностях Риги — до +30...+32.
Самая сильная жара ожидается в воскресенье и понедельник. В эти дни температура воздуха днем во многих местах достигнет +27...+32 градусов, а на юге страны местами может подняться до +33...+35. Погода будет солнечной и сухой, дождя не прогнозируют, сообщает LSM.lv.
Очень теплыми будут и ночи: минимальная температура составит +13...+19 градусов. Ночь на понедельник и вторник местами может быть тропической — температура сохранится немного выше +20 градусов.
На западном побережье Курземе жара будет ощущаться слабее: из-за юго-западного и западного ветра на открытом морском побережье температура часто может держаться около +25 градусов.
Во вторник погода станет более душной: влажность воздуха повысится, днем во многих местах ожидаются ливни и грозы. Местами грозы могут быть сильными — с мощными порывами ветра и градом.
Синоптики допускают, что во многих местах Латвии воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеорологических наблюдений. До сих пор самая высокая температура воздуха в июне в Латвии была зафиксирована 28 июня 1973 года в Мерсрагсе — +34,6 градуса. В Риге рекорд июня был установлен 7 июня 1988 года, когда температура достигла ровно +34 градусов.
Такая жара в Латвии обычно более характерна для июля и августа. Однако данные показывают, что в последние десятилетия июньская жара с температурой выше +31 градуса стала повторяться чаще.
Вероятнее всего, в пятницу Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустит предупреждения. Есть вероятность, что будет объявлен красный — высший уровень предупреждения о жаре, а также использованы сообщения через сотовую связь.