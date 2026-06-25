В Латвии могут объявить красное предупреждение из-за жары: температура поднимется до +35 градусов

Синоптики допускают, что во многих местах Латвии воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеорологических наблюдений. До сих пор самая высокая температура воздуха в июне в Латвии была зафиксирована 28 июня 1973 года в Мерсрагсе — +34,6 градуса. В Риге рекорд июня был установлен 7 июня 1988 года, когда температура достигла ровно +34 градусов.