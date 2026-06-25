Руководство Рижской думы теряет доверие жителей - рухнули рейтинги многих политиков

Наибольшее падение рейтинга пережила руководитель комитета по внешнему пространству и мобильности Рижской думы Марта Котелло ("Прогрессивные"). Ее рейтинг снизился с 2,4 до минус 11,3, или на 13,7 пункта. В настоящее время она является политиком из руководства Рижской думы с самым низким рейтингом.