Праздник пионов в Огрском крае
В саду «Тысяча пионов» в Томе, в Огрском крае, на прошедшем Празднике пионов посетители восхищались яркими цветами.
ФОТО: в Латвии есть сад, который начался с одного романтичного подарка - теперь там больше тысячи пионов
В саду «Тысяча пионов» в Томе, в Огрском крае, на прошедшем Празднике пионов посетители восхищались не только яркими цветами, но и с удовольствием подпевали летним мелодиям в исполнении Жоржа Сиксны. Гости праздника гуляли по большому саду, фотографировались, наслаждались солнечным днем, ели мороженое, а также выбирали саженцы пионов для своего сада.
Создание сада для его хозяев — это непрерывный процесс обучения. Владельцы сада «Тысяча пионов» Ивета и Юрис Кажемаки признают, что многие выводы пришли только с годами и опытом — наблюдая за тем, как ведут себя пионы разных сортов. Они благодарят всех, кто принял участие в Празднике пионов и интересовался выращиванием разных сортов этих цветов.
«Садоводы часто выбирают пионы по фотографиям в каталогах, но мы очень советуем посещать пионовые сады в Латвии и присмотреть подходящий сорт для своего участка. Пионы рекомендуется сажать осенью, но если не наступают морозы, их можно высаживать до Рождества. Мы охотно делимся опытом, полученным как в собственном хозяйстве, так и у нидерландских производителей пионов и в других красивых пионовых садах Латвии. Например, с годами мы поняли, что ранние пионы нужно сажать вместе, а не по отдельности в разных местах сада», — говорит Ивета Кажемака.
Во всем мире пионы нередко называют «цветами столетия», потому что они способны расти и цвести на одном месте на протяжении нескольких десятилетий. В старых сельских усадьбах часто встречаются пионы, пережившие несколько поколений и ставшие частью семейной истории. Именно поэтому выбор пионов для многих — это не только садоводческое, но и эмоциональное решение.
Пионы считаются символом любви, счастья и благополучия. Создание сада «Тысяча пионов» в Томской волости Огрского края тоже началось романтично: в 2014 году хозяин Юрис в годовщину знакомства подарил Ивете первый саженец сорта My Love. За десять лет в саду «Тысяча пионов» было посажено и заботливо выращено хозяевами более 1000 пионов.
Вдохновитель культуры пионовых садов в Латвии, цветовод с почти 70-летним опытом и автор книги «Латыш и его пион» Алдонис Вериньш говорил: «Завтрашний день должен быть с ароматом сада и цветов! Пионы — это посадка на всю жизнь. Они переживают войны, пандемии и поколения».