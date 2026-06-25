ФОТО: в Латвии есть сад, который начался с одного романтичного подарка - теперь там больше тысячи пионов

«Садоводы часто выбирают пионы по фотографиям в каталогах, но мы очень советуем посещать пионовые сады в Латвии и присмотреть подходящий сорт для своего участка. Пионы рекомендуется сажать осенью, но если не наступают морозы, их можно высаживать до Рождества. Мы охотно делимся опытом, полученным как в собственном хозяйстве, так и у нидерландских производителей пионов и в других красивых пионовых садах Латвии. Например, с годами мы поняли, что ранние пионы нужно сажать вместе, а не по отдельности в разных местах сада», — говорит Ивета Кажемака.