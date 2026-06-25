Трамп похвалил Зеленского: "Он держится, и дела идут довольно хорошо"
Дональд Трамп неожиданно похвалил Владимира Зеленского, назвав его смелым лидером, который успешно держится в войне против России, и вновь заговорил об усилении давления на Москву.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что президент Украины Владимир Зеленский довольно успешно ведет борьбу против российских войск.
«У него дела идут довольно хорошо. По крайней мере, он держится. С обеих сторон гибнет много людей, но я думаю, что у него дела идут довольно хорошо», — сказал Трамп о Зеленском, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.
«Надо признать, что он смелый человек, у него отличное оснащение, но у него также отличные люди, у него есть бойцы», — заявил Трамп.
Аналитики отмечают, что Украина все лучше удерживает свои позиции на поле боя, однако ее города по-прежнему подвергаются разрушительным российским ударам.
Недавно Трамп и Зеленский встретились на саммите G7 во Франции, где лидеры договорились усилить давление на Россию с целью прекращения продолжающейся более четырех лет войны против Украины. После этого Зеленский заявил, что благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира.