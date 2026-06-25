Эксперты рассказали, как жители Латвии копят на старость и какую ошибку совершают многие
Пенсия второго уровня по-прежнему остается самым распространенным способом формирования накоплений на старость в Латвии — 67% участников опроса указали, что именно она является для них реальным инструментом накопления средств на будущее. Однако есть и другие способы. Некоторые из них довольно странные.
Как сообщает Luminor, среди жителей, которые делают накопления в третьем пенсионном уровне, большинство самостоятельно вносит взносы (29%), тогда как 4% опрошенных сообщили, что взносы в их третий пенсионный уровень осуществляет работодатель.
«Среди клиентов банка в прошлом году добровольные взносы в третий пенсионный уровень увеличились на 15% по сравнению с 2024 годом, а также немного выросло число участников. Такая же тенденция наблюдается и в стране в целом», — отмечают специалисты Luminor.
После второго и третьего пенсионных уровней следующим по популярности способом накопления являются взносы на накопительный счет или другие накопительные продукты — такой подход используют 15% жителей. В то же время инвестирование как способ накопления на старость в Латвии по-прежнему не слишком распространено: лишь 10% жителей признают, что формируют накопления на пенсию, вкладывая средства в различные инструменты, например акции, ETF и другие. Еще 9% жителей откладывают деньги на старость наличными (что странно, учитывая связанные с этим проблемы), не используя финансовые инструменты, предназначенные для долгосрочных накоплений. Столько же — 9% опрошенных — вообще не делают никаких накоплений на пенсию.
«Думая о старости, важно не полагаться только на один способ сбережений, а придерживаться сбалансированного подхода — следить за накоплениями второго пенсионного уровня и выбранным пенсионным планом, по возможности делать взносы в третий пенсионный уровень, а также рассматривать другие варианты долгосрочных накоплений и инвестиций. Чем раньше человек начинает планировать свои будущие финансы, тем выше вероятность со временем создать более надежную финансовую основу и обеспечить себе более спокойную старость», — подчеркивают эксперты.