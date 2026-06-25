Эксперты рассказали, как жители Латвии копят на старость и какую ошибку совершают многие

После второго и третьего пенсионных уровней следующим по популярности способом накопления являются взносы на накопительный счет или другие накопительные продукты — такой подход используют 15% жителей. В то же время инвестирование как способ накопления на старость в Латвии по-прежнему не слишком распространено: лишь 10% жителей признают, что формируют накопления на пенсию, вкладывая средства в различные инструменты, например акции, ETF и другие. Еще 9% жителей откладывают деньги на старость наличными (что странно, учитывая связанные с этим проблемы), не используя финансовые инструменты, предназначенные для долгосрочных накоплений. Столько же — 9% опрошенных — вообще не делают никаких накоплений на пенсию.