Жители Муцениеки говорят о страхе за детей и требуют решить проблему центра для беженцев
Жители Муцениеки заявляют, что больше не могут молчать: из-за переполненного центра для просителей убежища они жалуются на чувство небезопасности, шум по ночам и требуют от властей срочных мер.
В группе жителей поселка Муцениеки началась дискуссия о необходимости сбора подписей для обращения в ответственные учреждения с призывом оценить сложившуюся ситуацию и защитить интересы местных жителей. Местное сообщество не чувствует себя в безопасности в своей среде.
В начале месяца в центре размещения просителей убежища «Муцениеки» были заняты 455 мест при расчетной вместимости в 450 человек, таким образом центр превысил свою проектную мощность. Недавно центр посетил министр внутренних дел Янис Домбрава, после чего резко раскритиковал происходящее там.
Попросят защитить интересы
«Мы считаем, что нынешнее количество просителей убежища в Муцениеки несоразмерно по отношению к небольшой местной общине и создает чрезмерную нагрузку на инфраструктуру поселка, чувство безопасности и повседневную жизнь.
Государственные должностные лица также недавно указали, что загруженность центра "Муцениеки" превышает его проектную вместимость. Поэтому активисты Муцениеки готовят письмо министру внутренних дел и другим ответственным должностным лицам с призывом незамедлительно оценить ситуацию, усилить общественную безопасность и найти решения, которые защитят интересы местных жителей», — говорится в публикации в группе жителей Муцениеки в Facebook.
В комментариях жители пишут об агрессивном поведении, криках по ночам, замусоривании окрестностей и ситуациях, которые вызывают страх и чувство незащищенности у семей с детьми. По мнению жителей, руководство центра «Муцениеки» и ответственные учреждения должны гораздо активнее разъяснять приезжим нормы и правила общежития, принятые в латвийском обществе, уже с первого дня пребывания. Также важно, чтобы муниципальная полиция регулярно патрулировала территорию поселка. Только более строгий контроль за соблюдением правил и взаимное уважение могут помочь предотвратить конфликты и обеспечить порядок.
Обещают навести порядок
В начале месяца центр «Муцениеки» посетил новый министр внутренних дел Янис Домбрава, и после визита его высказывания были весьма резкими.
«Центры для просителей убежища переполнены группами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которых содержат за деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, превратили окружающую среду в свалку. Они не скрывают, что незаконно пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять регулированием Европейской комиссии в своих интересах. Они насмехаются над гуманизмом Латвии и Европы. Считаю, что Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы это предотвратить. Такие лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии», — заявил министр.
В интервью Латвийскому радио на вопрос, стоит ли после такой критики ожидать смены руководства Управления по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охраны, Домбрава ответил, что его целью не является наказание кого-либо любой ценой. По его словам, главная цель — привести ситуацию с безопасностью в надлежащее состояние.
Защитники беженцев возмущены
В свою очередь общественная организация «Gribu palīdzēt bēgļiem» осудила высказывания министра внутренних дел.
Организация указывает, что слова министра создают впечатление, будто нормы Европейского союза и права человека являются второстепенными или могут нарушаться, тем самым ставя под угрозу репутацию Латвии как правового государства.
По мнению организации, такая позиция министра создает риск того, что подобное отношение может быть воспринято как допустимое в работе вовлеченных учреждений, включая Государственную пограничную охрану, Государственную полицию и Национальные вооруженные силы.
В заявлении подчеркивают, что Латвия не может выдворять людей, чьи заявки о предоставлении убежища уже приняты и зарегистрированы. На этих людей распространяется процедура предоставления убежища, которая предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие решения о предоставлении либо отказе в международной защите. В Латвии такие решения принимает Управление по делам гражданства и миграции.
Из Африки и Южной Азии
За первые пять месяцев этого года число просителей убежища достигло 490 человек. В прошлом году их было 1288, в 2024 году — 801 человек, а в 2023 году — 1624 человека.
В этом году больше всего просителей убежища прибыли из Сомали (71 человек), Египта (51 человек), Афганистана (41 человек), Пакистана (40 человек), Бангладеш (39 человек) и других государств.