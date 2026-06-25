Жители Муцениеки говорят о страхе за детей и требуют решить проблему центра для беженцев

«Центры для просителей убежища переполнены группами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которых содержат за деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, превратили окружающую среду в свалку. Они не скрывают, что незаконно пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять регулированием Европейской комиссии в своих интересах. Они насмехаются над гуманизмом Латвии и Европы. Считаю, что Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы это предотвратить. Такие лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии», — заявил министр.