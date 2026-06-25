После обрушения балкона в Риге в советских домах Латвии выявлены опасные конструкции
Сотни советских многоэтажек в Латвии продолжают стареть, а некоторые балконы уже находятся в предаварийном состоянии. После недавнего обрушения балкона в Риге специалисты предупреждают: проблему нельзя игнорировать.
Построенные в советское время дома по-прежнему составляют значительную часть жилого фонда Латвии, и по мере старения зданий все более актуальным становится вопрос технического состояния и безопасности их конструкций, в том числе балконов.
Недавно в Риге, на улице Стайцелес, у многоквартирного дома обрушился балкон шестого этажа, повредив также два расположенных ниже балкона. Хотя Рижская дума не ведет отдельную статистику по состоянию балконов, имеющаяся у самоуправления и Министерства экономики информация свидетельствует о том, что часть зданий нуждается в ремонте и регулярном техническом надзоре.
Рига выявляет опасные строения
В столичном самоуправлении не ведется отдельная статистика по техническому состоянию балконов и лоджий многоквартирных жилых домов. Вместе с тем Департамент городского развития сообщил, что в настоящее время выявлено более 160 опасных строений, в том числе многоквартирных домов или их частей. Более чем в 70 случаях установлен запрет на эксплуатацию всего здания либо его части. Однако эти данные относятся не только к многоквартирным домам.
Из-за ограниченности ресурсов приоритет при плановых проверках отдается малоэтажным деревянным жилым домам, расположенным вдоль магистральных улиц. Кроме того, проверки проводятся по поступившим заявлениям и жалобам.
По мнению департамента, технические проблемы с балконами чаще всего встречаются в домах советской постройки, которые не получают должного ухода или не проходят своевременное обновление. Более подробная информация о техническом состоянии конкретных серийных домов, в том числе домов 316-й и 318-й серий, находится в распоряжении Министерства экономики, поскольку министерство проводило соответствующие исследования в различных городах Латвии.
Обследовано 20 домов в четырех городах
Продолжая изучение технического состояния многоквартирных жилых домов советской постройки, Министерство экономики совместно со строительными специалистами в 2024 году провело углубленное техническое исследование конструкций многоквартирных домов 316-й и 318-й серий.
Целью исследования была оценка соответствия зданий требованиям механической прочности и устойчивости, а также выявление повреждений конструкций и возможных рисков. Одновременно были разработаны типовые решения по усилению и восстановлению конструкций зданий в случаях, когда это необходимо.
В ходе исследования были технически обследованы 20 жилых домов этих серий в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне, введенных в эксплуатацию в период с 1963 по 1973 год.
Результаты исследования показывают, что несущие конструкции зданий в целом соответствуют требованиям механической прочности и устойчивости, поэтому эти дома безопасны для дальнейшей эксплуатации. Однако в нескольких зданиях были выявлены отдельные повреждения, которые не влияют на безопасность строения, но должны быть устранены собственниками.
Исследователи пришли к выводу, что на техническое состояние несущих конструкций часто негативно влияют износ кровельного покрытия и недостаточно эффективные системы отвода дождевой воды. Кроме того, в каждом из обследованных зданий были выявлены индивидуальные повреждения или последствия аварий инженерных сетей.
При оценке технического состояния балконов были обнаружены как незначительные повреждения, не влияющие на безопасность здания, так и балконы в предаварийном состоянии, которым требуются срочные ремонтные работы или другие меры безопасности.
За все отвечает собственник
За состояние многоквартирных жилых домов, включая балконы и лоджии, отвечают собственники, то есть сообщество владельцев квартир, а также управляющий домом.
Если выявляется опасность, связанная со строением, собственникам предписывается демонтировать или укрепить опасные конструкции либо иным образом устранить угрозу.
Если это не выполняется, самоуправление может начать процедуру принудительного исполнения, применяя штрафные санкции или механизм замещающего исполнения, когда необходимые минимальные меры безопасности выполняются за счет средств самоуправления, а затем расходы взыскиваются с собственника, сообщили в Департаменте городского развития.
Строительный норматив LBN 405-21 предусматривает, что многоквартирные жилые дома должны проходить периодическое техническое обследование не реже одного раза в десять лет. Такое обследование заказывают собственники, а проводит сертифицированный строительный специалист.
Решения, принятые сообществом собственников квартир по вопросам строительства, являются обязательными для каждого владельца квартиры.