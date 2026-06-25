После обрушения балкона в Риге в советских домах Латвии выявлены опасные конструкции

В столичном самоуправлении не ведется отдельная статистика по техническому состоянию балконов и лоджий многоквартирных жилых домов. Вместе с тем Департамент городского развития сообщил, что в настоящее время выявлено более 160 опасных строений, в том числе многоквартирных домов или их частей. Более чем в 70 случаях установлен запрет на эксплуатацию всего здания либо его части. Однако эти данные относятся не только к многоквартирным домам.