5 праздничных дней стали трагическими - в Латвии утонули 8 человек

В субботу утонувших нашли в реке в Юрмале, в воскресенье - в пруду в Ленджской волости Резекненского края, в озерах в Вецпиебалгской волости Цесисского края и Сейской волости Саулкрастского края, во вторник - в карьере в Пенкульской волости Добельского края и в пруду в Грундзальской волости Смилтенского края, в среду - в реке в Валмиере и в озере в Даугавпилсе. В воскресенье в Риге был получен вызов о том, что в реке, возможно, утонул человек, но в ходе поисковых работ погибший не был найден.