5 праздничных дней стали трагическими - в Латвии утонули 8 человек
За пять выходных дней Янова дня в Латвии утонули восемь человек, рассказал в четверг TV3 заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Иварс Накуртс.
В субботу утонувших нашли в реке в Юрмале, в воскресенье - в пруду в Ленджской волости Резекненского края, в озерах в Вецпиебалгской волости Цесисского края и Сейской волости Саулкрастского края, во вторник - в карьере в Пенкульской волости Добельского края и в пруду в Грундзальской волости Смилтенского края, в среду - в реке в Валмиере и в озере в Даугавпилсе. В воскресенье в Риге был получен вызов о том, что в реке, возможно, утонул человек, но в ходе поисковых работ погибший не был найден.
Накуртс с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в двух третях случаев причиной утопления является употребление алкоголя.
Представитель ГПСС отметил, что люди тонут во всех возможных местах - и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Лиго в Латвии отметилось чередой ЧП: люди тонули, горели квартиры, а на дорогах ловили пьяных водителей. В ГПСС сообщили, что за пять дней в пожарах погиб один человек, пятеро пострадали и пятеро были спасены.