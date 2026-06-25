Четверг ожидается довольно теплым и облачным

Четверг будет облачным, местами с прояснениями. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +21, +26 градусов, в Видземе и местами на побережье залива - только до +18, +21 градуса.