Ремонт Вантового моста станет испытанием для Риги: эксперт предлагает новый подход к борьбе с пробками

В то же время эксперт считает, что не стоит связывать все проблемы с будущим ремонтом. «Пробки там будут и с ремонтом, и без ремонта. Это не тот фактор, который кардинально меняет ситуацию», — заявил он. По мнению Бурковскиса, гораздо важнее задуматься о том, как более эффективно организовать транспортные потоки. Он обратил внимание на то, что в Риге по-прежнему наблюдаются ярко выраженные часы пик: утром большинство жителей одновременно направляются в центр города, а вечером практически одновременно возвращаются домой.