Ремонт Вантового моста станет испытанием для Риги: эксперт предлагает новый подход к борьбе с пробками
Ремонт Вантового моста в Риге откладывать больше нельзя. Однако сами работы не являются главной причиной транспортных проблем столицы. Такое мнение в эфире TV24 высказал ведущий мероприятий, лектор и депутат Ропажской краевой думы Харалд Бурковскис.
По его словам, Вантовый мост является одной из важнейших транспортных артерий города и играет ключевую роль в сообщении между двумя берегами Даугавы.
«Мне кажется, Вантовый мост нельзя не ремонтировать. Это настолько важная транспортная артерия, что его состояние просто не позволяет отказаться от необходимых работ», — подчеркнул Бурковскис.
Он отметил, что вместе с другими основными мостами через Даугаву Вантовый мост входит в число наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры столицы. Поэтому любые ограничения движения неизбежно усложняют перемещение между левым и правым берегами реки.
В то же время эксперт считает, что не стоит связывать все проблемы с будущим ремонтом. «Пробки там будут и с ремонтом, и без ремонта. Это не тот фактор, который кардинально меняет ситуацию», — заявил он. По мнению Бурковскиса, гораздо важнее задуматься о том, как более эффективно организовать транспортные потоки. Он обратил внимание на то, что в Риге по-прежнему наблюдаются ярко выраженные часы пик: утром большинство жителей одновременно направляются в центр города, а вечером практически одновременно возвращаются домой.
«Мы прекрасно знаем, что утром все едут в сторону центра. Если в это время двигаться в противоположном направлении, дорога оказывается практически свободной», — отметил он.
Эксперт убежден, что часть транспортных проблем можно решить за счет более гибкой организации труда. По его словам, многие компании по-прежнему придерживаются традиционного рабочего графика не потому, что он действительно эффективен, а скорее по привычке. «Работа с девяти до пяти — во многом такая же традиция, как и многие другие вещи, которые сохраняются просто потому, что так было принято всегда», — считает Бурковскис.
Он полагает, что если работодатели активнее внедряли бы гибкое начало рабочего дня или удаленную работу там, где это возможно, нагрузка на дороги в часы пик могла бы заметно снизиться.
Поэтому, обсуждая ремонт Вантового моста, важно смотреть на проблему шире и искать решения не только в строительстве и ремонте инфраструктуры, но и в более разумном распределении транспортных потоков по времени. «Нужно думать не только о самом мосте, но и о том, как организовать движение так, чтобы потоки распределялись более равномерно и не концентрировались в одни и те же часы», — подчеркнул Бурковскис.