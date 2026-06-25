В Латвию идет экстремальная жара: практические советы, как пережить знойные выходные
В конце недели территорию Латвии из Западной Европы достигнет масса горячего воздуха — во многих местах столбики термометров достигнут и даже превысят отметку в +30 градусов. Чтобы избежать перегрева, планируйте свои дела с учетом прогноза погоды и по возможности находитесь на улице только в наиболее прохладные часы дня.
- Перегрев опасен для жизни, поэтому обязательно рекомендуется носить головной убор и солнцезащитные очки.
- Не следует забывать пить воду. Если вы перегрелись и почувствовали слабость, лучше всего найти тенистое место, например под деревом, чтобы укрыться от солнечных лучей. Из воды можно быстро сделать охлаждающий компресс для головы, намочив кепку или панаму, если она тканевая, либо используя другой кусок ткани — платок или шарф. Если ничего из перечисленного нет, для охлаждения можно просто полить голову водой.
- Солнце способно настолько нагреть помещение, что температура в нем может повыситься почти на 30 процентов. Поэтому сразу после восхода солнца стоит закрыть плотные шторы или жалюзи — это поможет снизить температуру в помещении примерно на 6 градусов. Все гениальное просто: главное — уметь приспосабливаться к погодным условиям. Если ночью становится прохладнее, откройте окна и шторы на противоположных сторонах дома, чтобы сквозняк помог охладить помещение.
- Емкость с кубиками льда, поставленная перед работающим вентилятором, охлаждает комнату не хуже кондиционера.
- В жаркие ночи особенно полезно использовать хлопковое, а еще лучше — льняное постельное белье. Эти материалы натуральные, хорошо пропускают воздух и сохраняют прохладу, что особенно важно летом.
- Если на улице 30-градусная жара, не нагревайте дом еще сильнее — не пользуйтесь плитой и духовкой.
Ранее Otkrito.lv уже сообщал, что Латвию ожидает мощная волна жары. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 25 и 26 июня горячий воздух с юга начнет поступать в западные и центральные районы страны.
Настоящая жара начнется в субботу, 27 июня. Например, в полдень в Елгаве и Добеле температура достигнет 31 градуса, а в Риге, Бауске и Огре воздух прогреется до 30 градусов.
В воскресенье, 28 июня, страну, за исключением побережья Балтийского моря в Курземе, ожидает настоящая знойная погода. В Елгаве температура может подняться до 35 градусов, в Бауске и Добеле — до 34 градусов, в Риге, Тукумсе и Огре — до 33 градусов. Практически на всей территории Латвии в полдень будет не менее 30 градусов жары.
Похожая «духовка» ожидает жителей страны и в понедельник, 29 июня.