В Латвию идет экстремальная жара: практические советы, как пережить знойные выходные

В воскресенье, 28 июня, страну, за исключением побережья Балтийского моря в Курземе, ожидает настоящая знойная погода. В Елгаве температура может подняться до 35 градусов, в Бауске и Добеле — до 34 градусов, в Риге, Тукумсе и Огре — до 33 градусов. Практически на всей территории Латвии в полдень будет не менее 30 градусов жары.